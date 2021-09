Espera-se que mais de 200 barcos participem de um grande encontro de marinheiros no Festival do Loire

De toda a Europa, marinheiros e navegadores migram para Orleans por 10N A versão de evento mais popular para velejadores de água doce.

Haverá barcos e marinas. Sandálias, toues, sapinos, fûtreaux e flat de Loire, sem falar de algumas estrelas, barcos, iates e outros aniversários, … O Festival do Loire tem apetite por Leviathan este ano, enquanto a 10ª edição do evento náutico se prepara para cair âncora em Orleans, de quarta-feira, dia 22, a domingo, dia 26 de setembro. O número total de embarcações deverá chegar a 220 embarcações no porto da cidade de Loire, num evento que em poucos anos se tornou o maior encontro da marinha fluvial da Europa.

Leia tambémFendi Globe: Jean Le Cam começa em 2024 e quer construir vários barcos

Como prova desse entusiasmo, nada menos que 700 velejadores comparecerão em memória do festival. Se não vieram todos dos sete mares, então muitos marinheiros europeus da Itália, Polónia, Holanda ou mesmo Portugal partiram para a capital do Loire: todos os marinheiros do rio homenageados nas versões anteriores enviaram os seus representantes. O público poderá desfrutar de navios vindos do Tamisa, do Ebro, do Douro, do Tejo ou ainda do Vístula e do lago veneziano. Completarão as fileiras de marinheiros compostos principalmente por navegadores franceses, entre os quais jovens cavaleiros experientes e entusiastas.

A última edição do Festival do Loire, parcialmente destruída pela chuva, atraiu entre 150.000 e 180.000 pessoas em 2019. Festival do Loire / J. Grellet

Toalhas de mesa musicais na água

Quase 500 artistas ficarão nas calçadas por cinco dias, em uma agenda lotada que não deve permitir que o público facilite as coisas. O programa musical abriu com um concerto de abertura da Orchester Symphonique d’Orléans, e na próxima semana coincidirá com toda uma frota de artistas e grupos folclóricos, desde bretões de La Banda Tchok a Orléanais Les Copains d’port. Dando o centro das atenções às canções dos marinheiros, os palcos da noite flutuam ao som do jazz de armas havaianas ou das polpas de latão da salmoura. Quanto ao entretenimento, um “Show Piro-Sinfônico” No sábado à noite, o festival vai oferecer uma saudação aos marinheiros do Loire, enquanto no domingo o festival vai baixar as velas com um tradicional desfile de hasteamento da bandeira ao longo do Loire.

Leia tambémVela, surfe, mergulho com snorkel e mudança de cenário no programa Marine Film Festival

A biodiversidade e o meio ambiente também estarão em destaque este ano no grande evento em Orleans. Estão programadas conferências científicas e exibições de vários filmes, incluindo préviasLusty a partir de Cirillo DionCodiretora com Melanie Laurent amanhã. Espero que o festival seja uma oportunidade para transmitir uma série de mensagens, especialmente em relação ao massacre da biodiversidade. Muitas pessoas não estão cientes do desastreO prefeito de Orleans, Serge Groward (LR), anunciou. O público também terá a oportunidade de fazer uma viagem de volta pelas muitas conferências dedicadas à arqueologia e à história do Loire, desde os ataques vikings aos marinheiros da Revolução.

As sessões anteriores do Festival do Loire atraíram até 700 mil pessoas, segundo dados da cidade de Orleans. Este último espera menos este ano, devido ao compromisso dos organizadores em reservar o acesso ao local, aos concertos e aos eventos do festival apenas para titulares de cartão de saúde. Além disso, as docas e o Canal de Orleans comportarão apenas 50.000 espectadores por vez. “Sempre tem gente ansiosa, mas também tem entusiasmo, Stema Serge Groward. O festival nasceu do desejo de reorientar Orleans em direção ao rio Loire. Houve uma loucura. Nós nos reconectamos com o rioO festival continua cheio de bons momentos.