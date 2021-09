GF Vip, o gesto de Alex Belli para Manuel e três coisas (talvez) que você perdeu

A nova versão de Big Brother VIP Começou da melhor maneira, e o primeiro episódio acabou por ser cheio de surpresas. Portanto, havia muita expectativa para a segunda data, o que ajudou a definir com mais clareza o que devemos esperar nos próximos meses. Alfonso Signorini Agora um proprietário experiente (em sua terceira temporada à frente do reality show), ele parece mais disposto do que nunca a não deixar as rédeas do show escapar por suas mãos. E o elenco, entre concorrentes que já estão e futuros inquilinos, são faíscas.

Vamos ver o que Momentos imperdíveis O segundo episódio de GF VIP e boletins para seus heróis.

Alex Bailey – Seu caminho dentro da Casa del GF VIP Ele começou de forma estaladiça em meio a controvérsias e intervenções fora da tela de sua esposa Delia Duran. Tido como um dos mais bonitos e bonitos entre os concorrentes, Alex imediatamente chamou a atenção das Princesas Selassie e Sophie de Codegoni em particular. Tanto que Doran se sentiu compelido a esclarecer imediatamente a situação e realmente se mostrar baseado na guerra. Mas o ator, calmo e empolgado com sua nova experiência, conquistou o público com uma sensibilidade que nem poderíamos imaginar nele. Alfonso Signorini queria elogiar gesto mais doce: Enquanto todos se divertiam no jardim, Alex Manuel Portozzo levou-o aos ombros para o fazer dançar na companhia de outras pessoas. Avaliação: 8

Alfonso Signorini – Até agora adquiri algum conhecimento em gestão Dinâmica precisa de reality show, no entanto, às vezes falta um toque de imparcialidade – como no caso de Katia Ricciarelli, que em seus primeiros dias era dentro de alguns piqueniques fora do lugar. Mas neste ano Signorini está mais determinado do que nunca a deixar sua marca pessoal no programa: “Os cupons estão pagos, mas este ano GF Para minha grande satisfação e felicidade, ele decidiu adotar uma atitude menos agressiva em relação ao politicamente incorreto, porque Todos nós temos bolsos cheios o suficienteSuas palavras parecem abrir novos cenários. Talvez haja menos exclusões, especialmente na esteira das emoções sociais – que ele costuma gritar quando é expulso, de alguma forma ‘forçando’ a produção a entrar em ação. O importante é não escorregar. Boa condição A qualquer preço. Alfonso encontrará o equilíbrio certo? Por enquanto, damos a ele nossa confiança. Avaliação: 7

Tommaso Elite – depois de um uma oferta O que, com razão, causou certo espanto, Thomas voltou a falar por si mesmo. Durante o segundo episódio de GF VIP Acabou sendo filtrado, mas Ele não parecia particularmente arrependido para este evento. Na verdade, ele revelou aos companheiros aventureiros que já havia pensado em desistir do jogo: “Aqui não me sinto confortável, porque estou trancado em algum lugar. Mas não com gente, hein. Não me sinto tão à vontade estar dentro de casa. Além disso, porque estou sempre por perto, nunca estou em casa. ” É impossível não se perguntar o que ele esperava De um reality show que impõe confinamento 24 horas por dia, 7 dias por semana ao ex-competidor em ilha da tentação Pode ser o primeiro a se livrar de GF VIPNesse caso, ele pode ser o primeiro a não se arrepender. Avaliação: 5