O novo visual para voltar a Roma

Elari Blasi voltou a Roma após a viagem à África e visitou o cabeleireiro pela primeira vez. Sem título extremo e sem corte limpo, a introdução simplesmente trouxe de volta o visual que sempre teve.

Lugar de Elari Ela está no centro das fofocas mais implacáveis ​​desde que foi anunciado oficialmente que ela havia terminado Francesco Totti. A notícia foi uma surpresa com um comunicado à imprensa após mais de 15 anos de casamento e surpreendeu a todos, já que a história do casal foi uma das histórias de amor mais duradouras do mundo do entretenimento. Para evitar mais fofocas, a apresentadora organizou uma viagem à África com sua irmã e filhos algumas horas após o anúncio, mas hoje seu “presente de Deus” acabou. Ela voltou para Roma e depois que os fãs ficaram encantados entre Fatos de arrastão E a fotoEla foi ao cabeleireiro para se maquiar.

Mudanças de Ilary Blasi cuidam da separação de Totti

Nós a deixamos lutar para voltar para a Itálian versão casual com moletom masculinoHoje, encontramos Elari Plassey retomando suas atividades diárias normais. A primeira coisa que você fez quando chegou a Roma? Ela visitou seu estilista de confiança para renovar a aparência de seu cabelo. Durante anos, ela confiou seus penteados a Alessia Solidani, mas não tendo a oportunidade de cuidar do novo penteado, ela recorreu a Federico, colaborador do conhecido cabeleireiro romeno. Foi este último que documentou a visita da locutora, imortalizando-se na sua companhia com a legenda “linda”.

A nova cor de cabelo de Elari Blasty

Pode ser porque as férias na África arruinaram seu cabelo ou porque ela simplesmente queria uma mudança depois de terminar com Francesco Totti, mas o certo é que Elari Blasi foi ao cabeleireiro assim que voltou para Roma. Em seu perfil de mídia social, ele preferiu manter o assunto em segredo, mas o cabeleireiro Federico “descobriu as cartas na mesa” ao revelar seu novo penteado. Sem cortes drásticos e sem fotos nítidas em primeiro plano, ela simplesmente reviveu a cor loira platina que a caracteriza há anos. Então ela optou por cachos mais suaves com a linha lateral, para parecer mais brilhante do que nunca. Puxar o plugue a beneficiou claramente: apesar do período de grandes mudanças, ela não poderia ser mais bonita e ensolarada.