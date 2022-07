Namoro na floresta tropical em ‘Superquark’

Truques adotados no mundo animal para atrair um parceiro, mas também avanços médicos no tratamento de lesões na coluna e na estética da Ilha Procida. No terceiro episódio de “Superquark”, que vai ao ar em 20 de julho no Rai 1 às 21h25, um documentário da BBC sobre o jogo da sedução continuará sua jornada pela floresta tropical. No ambiente mais lotado de espécies animais do planeta Terra, onde não é fácil ser notado, você tem que se destacar da multidão. Alguns fazem uma oferta, outros lutam muito, mas há os que mais astuciosamente recorrem ao trabalho em equipe para conquistar um parceiro. Os chimpanzés adultos lutam com seus rivais para não perder o papel masculino dominante, enquanto os chimpanzés mais jovens e menos poderosos são astutos, mostrando uma bondade extraordinária que provará ser uma maneira infalível de ganhar a sorte das fêmeas. Na Papua Nova Guiné, os bowerbirds dependem da habitação: onde a comida é abundante, esta ave pode dedicar o seu tempo a construir um ninho decididamente original na esperança de atrair um parceiro. Na Malásia, vaga-lumes iluminam a floresta em uma visão verdadeiramente única. No Sudeste Asiático, o ciclista realiza uma dança de namoro nunca antes fotografada.

Em vez disso, esta semana Alberto Angela estará no grande cenário de Procida, a Capital Europeia da Cultura de 2022. Também falaremos sobre saúde e como se reerguer após uma lesão na medula espinhal. A neuroestimulação abre um novo futuro para quem sofreu um acidente. Uma lesão grave na coluna muitas vezes envolve a perda permanente da capacidade de andar, no relato de Barbara Bernardini, serão explicados os progressos que levaram alguns pacientes a retomar os primeiros passos. Os microchips mudaram o nosso dia-a-dia, Barbara Galafoti e Rita Antonelli vão ao IIT em Milão onde estudam novos modelos que podemos, se necessário, imprimir na pele ou até comer.

Voltamos a falar sobre a natureza do cuidado do esquilo cinza norte-americano, que se adaptou bem na Itália às custas do esquilo vermelho que sempre viveu aqui. Como isso vai acabar? Fomos informados por Paolo Magliocco e Paulina Montanari, que passaram a ver as estratégias elaboradas pelos especialistas. A Terra é uma verdadeira panela de pressão. Abaixo da superfície, vulcões e terremotos estão sempre adormecidos e podem atacar repentinamente causando morte e destruição. Estudar a dinâmica desses fenômenos tornou-se necessário para um país como a Itália, onde os riscos de terremotos e vulcões são muito altos. Não só isso, mas é preciso entender que em certas áreas você não pode construir, ou você tem que construir de uma certa maneira. “Superquak” Visitaremos o INGV, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia dedicado a manter sob controle a turbulência do nosso planeta.

Muitos convidados de Piero Angela no estúdio das colunas. Para Ciência na Cozinha, a Dra. Elisabetta Bernardi falará sobre alimentos enlatados e explicará se o mel acabou ou não. Nos Bastidores da História o professor Alessandro Barbero contará sobre a privação dos gatos enquanto Buffalo Psychology e Massimo Polidoro explicarão o problema da desinformação na guerra. Por fim, em Uma Pergunta sobre Hormônios, o professor Janini falará sobre a depressão pós-parto. Piero Angela também estará na segunda noite com “Superquark Natura”: o tema central “Oceans”, que será contado no terceiro episódio completo da fantástica série da BBC “Perfect Planet”, dedicada à nossa Terra e ao incrível infinito. ambientes.