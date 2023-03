Tanani ouve uma artista de rua cantar seu “Tango” e começa a fazer um dueto com ela – o vídeo

Ele estava andando pela Via del Corso a Roma E ele ouviu cantar tango, a música que ele trouxe para o palco do Sanremo, e se aproximou. Atrás do microfone estava um jovem cantor Virgínia Mingol, que em poucos minutos se vê cantando junto com Tanani. Por incrível que pareça, foi a própria artista de rua quem postou o vídeo no Instagram e no TikTok, que viralizou em poucas horas com mais de 230 mil opiniões. “Eu não sei o que dizer, exceto obrigado. Você me deu um presente tremendo ”, escreve a garota nas redes sociais. Um momento poderoso para a jovem cantora, mas também para Tananai, que também repostou o dueto em seu perfil do Instagram entre histórias. No vídeo você pode ver os diferentes momentos de desempenho. Primeiro a cantora canta para o público, depois Tanani que se aproxima da artista e começa a fotografá-la. Por fim, o dueto: «O amor entre os prédios está pegando fogo, reconheço sua voz e não somos como eles. É lindo, é lindo, é lindo, é bom estar assim … na sua frente de joelhos ». Um gesto inesperado, quase se tornou a assinatura do cantor de Sanremo. Ainda ontem, 12 de março, durante um episódio domingo em Deu um disco de ouro para Mara Venere. Ou o cego em um táxi com o motorista que ele não reconheceu.

