Milan Salernitana em transmissão ao vivo: partida ao vivo e escalações

Não perca assistir AC Milan Salernitana ao vivo hoje à noite. obrigado pelo dazen Você poderá aproveitar com exclusividade o adiamento da 26ª jornada do Campeonato Serie A TIM. O pontapé inicial será às 20h45. O que esperamos desta partida? Vamos descobrir juntos na sinopse oficial do DAZN:

No adiamento da 26. ª jornada, o Milan recebe o Salernitana Paolo Souza, à procura de pontos em termos de salvação. Passada a crise do início do ano, os rossoneri não erram nesta encruzilhada: será que a torcida do San Siro conseguirá levá-los à vitória?

Milan-Salernitana: Como obter um fluxo sem buffering

Assistir a partida de fora

Se você estiver no exterior, ainda pode Olhe em silêncio Milão Salernitana. De fato, obrigado A possibilidade de transporte transfronteiriço Você poderá usar sua assinatura para dazen Com conteúdo italiano de forma segura, sem restrições e totalmente legal nos seguintes países, que fazem parte do Espaço Econômico Europeu:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República do Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia e Portugal Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Suécia.

Varia se você estiver viajando para fora da UE ou não tiver a possibilidade de atravessar o transporte fronteiriço. Neste caso, você não poderá acessar o arquivo Esportes Você normalmente os veria em sua casa, mas também verá programas que geralmente estão disponíveis no país em que você está Visita.

Milan Salernitana: Coleções

Comente Milão Salernitana Será confiado a Edoardo Testoni. Os comentários técnicos, porém, serão de Simone Tiribocchi. Obviamente, você poderá desfrutar de um grande jogo após a partida cheio de convidados, destaques e entrevistas com o programa Supertele apresentado por Pierluigi Pardo. Vamos agora dar uma olhada em dois possíveis formações.

Milão (3-4-1-2)

minyan

Kalulu

Thiaw

Tomori

Calábria

acentuá-los

Bin Nasser

hernandez

Dee Kettlery

Lião

Jerrod

Salerno (3-4-2-1)

Ochoa

Daniellock

saltador

Birola

Sambia

Coulibaly

crenegog

Bradrick

Castanhos

Candreva

Piatek

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.