A longa noite do Oscar Aqui estão as primeiras estátuas – Cultura & Spettacoli

Discípulos do Vigilante de Alice Rohr sem estatueta. Apesar das expectativas favoráveis ​​para o filme do diretor italiano, o Oscar de Melhor Curta de Ação ao Vivo foi para Tom Berkley, Ross White e An Irish Goodbye. Também Aldo Signoretti, o grão-mestre italiano indicado com Marc Coulier e Jason Beard para Elvis não teve sucesso. Prêmios da Academia de Maquiagem e Penteado: Adrien Morot, Judy Chin e Annemarie Bradley por Maquiagem e Penteado para The Whale, de Darren Aronofsky.

A longa noite do Oscar ganha vida depois que as estrelas do tapete vermelho (na verdade, cor de champanhe este ano) chegam ao Dolby Theatre em Los Angeles.

Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis por Everything Everywhere in one go. Pinóquio Guillermo del Toro ganhou o prêmio de Melhor Animação. “Mãe, você acabou de ganhar um Oscar”, disse Ke Huy Quan. “Aqui estou”, disse o vietnamita, “numa viagem que começou num barco, passou um ano num campo de refugiados e acabou aqui. São histórias reais, não cinema, é o verdadeiro sonho americano tornado realidade.” O ator que agradeceu à mãe “por tudo o que ela fez por mim”. Entre os agradecimentos, sempre chorando copiosamente, está a esposa: “Ele sempre me apoiou nesses 22 anos e disse que mais cedo ou mais tarde eu o faria”. Ele concluiu com a estatueta na mão: “Obrigado por me receber de volta.”

Curtis também é transferido. “Tenho 45 segundos e prometo que vou ficar bem. Não estou aqui sozinha, tem centenas de pessoas comigo – disse ela – Daniels, a equipe, todos que fizeram esse filme, meu time dos sonhos: todos temos ganhou este Oscar. Dedico o prêmio ao meu marido, às nossas filhas, à minha irmã, a todos aqueles que apoiaram meus filmes de gênero: Todos nós ganhamos Oscars. E para minha mãe e meu pai, ambos receberam indicações em diferentes categorias. ”

Navalny ganhou o Oscar 2023 de Melhor Documentário Dirigido por Daniel Rohr, Odessa Ray, Diane Baker, Melanie Miller e Shane Burris. “A família Navalny agradece sua coragem, o mundo está com você”, disse um dos diretores ao receber o prêmio, lembrando as palavras do líder da oposição sobre a guerra injusta de Putin contra a Ucrânia. Ele disse: “Dedico meu prêmio a você, o mundo não esqueceu sua mensagem, não tenha medo.” Em seguida, ele passou o microfone para Yulia Navalnaya, esposa de Alexei Navalny e ponto de referência para a oposição russa. “Meu marido só está na prisão porque quis defender a democracia. Sonho com o dia em que você será livre e nosso país será livre. Fique forte, eu te amo”, disse ela, para admiração do Dolby Público de teatro.