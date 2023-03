Dr. Stone revela uma nova progressão para sua terceira temporada.

[rule_1]

Um novo vídeo promocional da série foi lançado no site oficial da adaptação para anime do mangá escrito por Riichiro Inagaki e ilustrado por Boichi, Doctor STONE. O comunicado de imprensa também confirmou que a estreia está marcada para 6 de abril no Japão e que esta nova série será dividida em duas partes. Também foi confirmado que o projeto será simulcast no Crunchyroll com dublagem em alemão, francês, espanhol da América Latina, português do Brasil, espanhol castelhano e italiano.

Inagaki e Boichi começaram a publicar o mangá na revista Weekly Shonen Jump da Shueisha em março de 2017 e o finalizaram em março de 2022. A obra inspirou uma série de anime de 24 episódios produzida pelos estúdios TMS Entertainment, dirigida por Shinya Iino e escrita por Yuichiro Kido, que foi ao ar em julho de 2019. Uma segunda temporada de 11 episódios foi ao ar em janeiro de 2021, seguida pelo especial Dr. STONE Ryuusui em julho de 2022.

Equipe de produção

Shinya Inoue (Black Fox) está dirigindo o anime no TMS Entertainment Studios.

Yuuichirou Kido (Eizouken ni wa Te wo Dasu na!, Nanatsu no Taizai: Seisen no Shirushi) escreve e supervisiona os roteiros.

Yuuko Iwasa (Yowamushi Pedal Movie) é responsável pelo design de personagens e direção de animação.

A trilha sonora é composta por Tatsuya Kato (Friends Complex, Comet Lucifer, Fate/Cloud Liner Prisma☆Ilia) sob a direção vocal de Jin Akitagawa.

Resumo por Dr. Stone

Após cinco anos de sentimentos ocultos, o estudante do ensino médio Taiju Ooki está finalmente pronto para confessar seu amor a Yuzuriha Ogawa. No entanto, assim que Taiju começa sua confissão, uma luz verde ofuscante atinge a terra e aterroriza a humanidade em todo o mundo, transformando todos os humanos em pedra. Vários milhares de anos depois, Taiju acorda para descobrir que o mundo moderno desapareceu completamente, pois a natureza prosperou nos anos em que a humanidade parou.

Em um mundo de estátuas de pedra, Taiju conhece outro humano sobrevivente: seu amigo Senku, amante da ciência, que está ativo há alguns meses. Taiju descobre que Senkuu desenvolveu um grande plano: desencadear o pleno despertar da civilização com a ciência. A força de Taiju e o cérebro de Senkuu se combinam para formar uma parceria formidável, e eles logo descobrem uma maneira de reviver os petrificados. No entanto, o plano mestre de Senkuu é ameaçado quando suas ideologias são desafiadas por aqueles que despertam. Enquanto isso, a razão para aterrorizar a humanidade é desconhecida.

Fonte: site oficial

© 米 ス タ ジ オ ・ Boichi / 集 英 社 ・ Dr.STONE 製作 委員会