«Brócolis a 38 euros o quilo. Milão está em decadência sombria, você só paga pela foto »

Foto 1: Picanha frita e focaccia para dois, servidos em padaria/delicatessen Milão, na Porta Venezia. Recibo de 43 euros. Segundo tiro: brócolis em tempura de açafrão, vendido no mesmo local. A etiqueta indica 38 euros por quilo. As duas fotos foram postadas nas redes sociais por Jonathan Bazzi nos últimos dias. Dois pontos de partida a partir dos quais o escritor critica os preços exorbitantes do Milan.

Em agosto do ano passado, ele criticou os “padrões insustentáveis ​​de aluguel” da cidade. A questão foi levantada nos últimos dias por estudantes que protestam em tendas em frente às universidades. Agora a conversa continua. Nas redes sociais, mencionei dois episódios que experimentei. Eu estava na Porta Venezia, e parei em algum tipo de gastronomia/mesa de frios. Não é uma estrela, lembre-se. Temos 2 scones, 2 flores de abobrinha recheadas, 2 nabos, 2 mussarela empanada e um refogado. No total, na verdade, 43 euros ».

Não é um caso isolado. “No mesmo bairro existem outras pizzarias ou restaurantes que parecem ‘disponíveis’, mas cobram até € 26 pela pizza, € 12 pela sobremesa e apenas € 4 pelo couvert. Acontece algo semelhante ao que acontece com as casas. Eles costumam ser feios, muito grandes e muito pequenos, mas em Milão você pode obter preços altos. A demanda é constante e os padrões estão se adaptando ou distorcendo muito rapidamente.”

Deve-se ter em mente que o custo de vida afeta não apenas os clientes, mas também os gerentes do local. Por exemplo, em conexão com a locação de espaço comercial.

“Vejo sobretudo uma dinâmica especulativa. É claro que o dono do restaurante deve ganhar dinheiro, mas vender o chamado “arroz de grão-de-bico” com abobrinha a 38 euros o quilo, num contexto de não luxo, parece-me excessivo. Há uma relação problemática entre imagem e realidade, uma decadência sombria, que repercute na vida das pessoas e na sua saúde mental.”