Fortes deixa Ray, logo sucessor – JUORNO.it

A hipertensão pulmonar é uma doença muito prevalente, afetando cerca de 1% da população mundial, e sua forma mais grave, a hipertensão arterial pulmonar, que afeta 1 em 20.000 pessoas, pode ter implicações importantes para o coração. Prevenção e tratamento, como sempre, andam de mãos dadas, e as pesquisas nessa área voltam a colocar o Napoli como campeão absoluto no cenário internacional. A última inovação revolucionária é o Sotatercept, cujos efeitos podem reduzir ao mínimo as hospitalizações por esta condição patológica.

Este e muitos outros aspectos importantes relacionados com a luta contra esta patologia serão discutidos, de 11 a 13 de maio, no Centro Polifunzionale Sala Luigi Pollio em Capri, onde o “Focus on Pulmonary Hypertension”, encontro internacional sobre doenças pulmonares, tomar lugar. Hipertensão controlada todos os anos desde 2011. Pelo Dr. Michele Dalto, Chefe do Centro de Diagnóstico e Tratamento da Hipertensão Pulmonar em Cardiologia, Universidade de Vanvitelli, no Hospital Monaldi em Nápoles sob a direção do Prof. Paolo Golino, que também pertence ao médico Emanuele Romeo e à Dra. Paola Argento. Monaldi é há muito tempo um centro de referência internacional em hipertensão pulmonar e é credenciado há dois anos pela European Rare Disease Network (ERN), a Rede Europeia de Doenças Raras. Cerca de 150 especialistas internacionais participarão do encontro, incluindo Rosenkranz (Alemanha), Negy (Bélgica), Penza (EUA), Sitbon (França) e Gatzoulis (Reino Unido). Entrevistamos Michelle Dalto para ter uma prévia de quais seriam os pontos de partida para a discussão.

Qual é a notícia mais importante que será discutida em Capri?

Em primeiro lugar, será discutida a existência de novas terapias como o Sotatercept, um medicamento biológico com efeito antiproliferativo. Seu mecanismo é inovador porque inibe a ativina, proteína que promove a proliferação de células endoteliais que causam bloqueios em pequenas artérias pulmonares. Na verdade, é como se o Sotatercept entrasse no “programa” das células endoteliais bloqueando seus mecanismos de proliferação.

Os dados apresentados em março passado na recente conferência de Cardiologistas Americanos (American College of Cardiology) foram surpreendentes: essa droga permite maior fluxo sanguíneo nas artérias pulmonares e reduz as internações em mais de 80%.

Os dois principais órgãos reguladores, o FDA dos EUA e o EMA europeu, em breve exigirão sua comercialização. Pode ser um verdadeiro avanço.

Nosso grupo, juntamente com outros presentes na Conferência de Capri, deu uma importante contribuição para a obtenção desses resultados.

Além disso, outros medicamentos estão progredindo em diferentes ensaios, que foram reiniciados após desaceleração devido ao COVID-19. O futuro com certeza será mais brilhante.

Outros insights importantes da reunião?

As diretrizes europeias sobre hipertensão pulmonar definiram a estratégia terapêutica ideal para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar. Quase sempre começa com uma combinação de medicamentos (dois ou três medicamentos diferentes) para atacar a doença desde o início. O trabalho científico e as experiências dos centros italianos, em particular do Centro Monaldi, são amplamente mencionados nas diretrizes. Este é um grande reconhecimento do nosso trabalho, o que significa que temos contribuído decisivamente para o estabelecimento de um percurso terapêutico.

Mas o que é hipertensão pulmonar?

É um aumento da pressão nas artérias pulmonares. Por si só, a hipertensão pulmonar é uma condição pouco frequente e afeta 1% da população mundial. Existem diferentes tipos de hipertensão pulmonar: uma das formas mais raras e possivelmente mais perigosas é chamada de “hipertensão arterial pulmonar”, que afeta 1 em 20.000 pessoas. Estima-se que cerca de 3.000 pessoas na Itália sofram de hipertensão arterial pulmonar. Em Capri falaremos principalmente sobre esse formato.

O que acontece com um paciente com hipertensão arterial pulmonar?

As menores artérias pulmonares, com cerca de um décimo de milímetro de tamanho, são estreitas por razões desconhecidas. O ventrículo direito não consegue bombear sangue com força suficiente por esses pequenos canais e acaba dilatando. A doença realmente se origina nas artérias pulmonares, mas tem repercussões muito graves para o coração. O paciente pode estar sofrendo de insuficiência cardíaca intratável.

Como se suspeita de hipertensão arterial pulmonar?

O diagnóstico não é fácil e geralmente é feito 1-2 anos após o aparecimento dos primeiros sintomas. Isso acontece porque os sintomas não são muito específicos: cansaço, cansaço fácil, falta de ar, palpitações e leve inchaço nas pernas. Na verdade, é um sintoma comum de muitas doenças cardíacas e pulmonares. O médico deve suspeitar dessa condição e iniciar uma série de investigações.

Onde é tratada a hipertensão arterial pulmonar?

Existem centros de referência em diferentes regiões da Itália; Nosso centro, Monaldi, é um dos maiores e mais ativos, e também foi o primeiro a adotar uma via de diagnóstico, terapia e adjuvante (PDTA) para hipertensão pulmonar.

Além disso, os centros italianos são organizados em um modelo ‘hub and spoke’, ou seja, uma rede de estreita colaboração entre um número crescente de centros especializados. grupo de trabalho”Hipertensão pulmonarIPHNET mudou a abordagem da doença na Itália e representa um modelo internacional de ação e pesquisa.