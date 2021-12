Karina Casella derruba Andrea Nicole Conte e bate palmas em Gianni Sperti e Tina Cipolari

A morte de Andrea Nicole Conte que foi transmitida ontem à tarde sobre homens e mulheres surpreendeu muitos telespectadores, que esperavam um fim mais pacífico ao seu trono. Os comentaristas Tina Cipolari e Gianni Sperti também se mostraram decepcionados com o incidente, acusando a bela Tronista Milano com cores decididamente ásperas, alegando que ela e Ciprian Aftim estavam zombando de todos há algum tempo.

Os interessados ​​negaram diretamente essa hipótese e ficaram muito tristes – especialmente dela – com a redação do programa de namoro Canale 5. No entanto, isso não era viável. Na verdade, as palavras de Tina e Gianni ficaram cada vez mais fortes.

Outra comentarista, Karina Casella, também se expressou sobre o assunto, mostrando-se totalmente de acordo com Cibulari e Spiti:

Mamma Mia, cuspa, pessoal. Desculpe, mas acabei de assistir o episódio de Homens e Mulheres, sobre coisas de Nicole e Cyprien, isso é sputtan *** ento! Musica! Coisas realmente malucas! As pessoas acham que o editorial, sei lá, funciona assim ao acaso. É incrível como essa pessoa se apresentou aqui: o rosto de um anjo com sua história aqui e ali … Eu o amava tanto, tenho que falar a verdade. Gostei do equilíbrio. Mas desonesto! Meu amigo Giannino está certo, e minha amiga Tina está certa. Muito desonesto! Que idiota, pessoal!

Cipollari, por sua vez, compartilhou uma história marcada por Cascella: