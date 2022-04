World Update 8 disponível com Espanha e Portugal, vídeo – Nerd4.life

Simulador de voo da Microsoft Atualiza e expande novamente com o lançamento de atualização mundial 8uma atualização interessante que adiciona regiões Espanha, Portugal e arredores De forma mais precisa e específica do que antes, como vemos nesta apresentação.

lá Península Ibérica Ele é o protagonista desta nova atualização do Microsoft Flight Simulator, que se concentra em uma realização mais precisa e precisa dos ambientes naturais e diferentes cidades da Espanha, Portugal, Andorra e Gibraltar. Assim podemos ir dos Pirenéus ao centro de Barcelona com a habitual fidelidade de representação 3D que vimos em muitos outros lugares do mundo, num deslumbrante remake do Microsoft Flight Simulator.

Dentro do Global Update 8, encontramos 99 pontos de interesse dedicados, quatro “Bush Expeditions”, que são caminhos de descoberta especialmente preparados para ver os elementos do mapa, quatro novas expedições e cinco novos desafios de pouso.

O World Update 8, assim como todas as atualizações anteriores do gênero para o Microsoft Flight Simulator, são totalmente gratuitos e devem ser baixados automaticamente em segundo plano ou na inicialização do jogo.

Nos últimos dias, o Microsoft Flight Simulator também foi disponibilizado no Xbox Cloud Gaming, enquanto lembramos que a Atualização Global 7 anterior estava focada na Austrália.