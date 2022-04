Eles se apaixonaram na casa de GFVip- Corriere.it

a partir de Edição de entretenimento

A ex-nadadora se despede da princesa nas redes sociais: “Tentamos, mas não dá, a partir de hoje todo mundo segue seu caminho. sem ressentimentos

veio Fim A história de amor entre Manuel Portozzo, o nadador baleado nas costas em Roma que o paralisou em 2019, e a princesa Lucrezia Haile Selassie conhecida como Lulu, Uma das princesas de Selassie de uma linhagem homônimadestronado em 1974. Ona história de amor Que deslumbrou os espectadores de “Big Brother VIP”.

“Este mês, desde o final de ‘Gf Vip’, entendemos notavelmente Diferenças de ponto de vista Entre nós não se pode mais vencer – escreveu o jovem Bortuzzo nas redes sociais -. Infelizmente tentamos, mas não pode continuarA partir de hoje, cada um trilha seu próprio caminho sem rancor. Muito obrigado – continua Manuel – a todos que me apoiaram e me amaram, Lulu e Eles acreditaram em nósmas infelizmente a casa do ‘Big Brother’ ainda é um lindo arco que você não encontrou Feedback na vida real“.

Um pouco depoisAdoção de Bortuzzochegou lá Confirmação da princesa. Quem quis em uma transmissão ao vivo no Instagram dar sua versão dos fatos, negando que Rumores De acordo Entre ela e a família Manuel Os relacionamentos não eram bons. Mas vamos entender que algumas dificuldades já ocorreram: “Eu queria contar a todos sobre isso Infelizmente, esta notícia é verdadeiraInfelizmente, este obviamente não era o nosso programa de relacionamento. No entanto, não é culpa minha nem de Manu. ele é erro de terceiros Quem estiver no caminho desta relação, tenta nos coloca contra“. READ Programas de TV hoje à noite, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021: noticiário de entretenimento na TV

‘Obviamente não as pessoas de Minha família Siga Lula. Uma vez que eles conheceram Manu eles estavam no local carinho por eleNo entanto, eles sempre tiveram boas intenções com ele, nunca tiveram um pensamento negativo. Infelizmente não houve Oposto de sua família para mimMesmo que você seja uma pessoa muito amigável.” Então a princesa concluiu: “E para todos que dizem isso Sabia-se que seria assimcertamente não porque o tivemos nas últimas duas semanas lutar muito Para garantir que essas situações difíceis e o que as pessoas dizem não nos afetem. para transcenderPorque Nosso amor era mais forte“.