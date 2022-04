Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo na primeira foto após a tragédia

“É hora de agradecer a vida que acabamos de receber”, escreveu o campeão português no Instagram, postando um instantâneo de tudo o que ama. O casal retoma a partir da força da família

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez abraçados aos filhos. O casal encontra na família forças para partir novamente, após a tragédia que se abateu sobre eles. O filho morreu durante o nascimento dos gêmeos. E é Cr7 que segura ternamente sua irmãzinha em seus braços e, em vez disso, a fez – foto | vídeo

‘É hora de gratidão’ – “É hora de agradecer pela vida que acabamos de receber”, escreveu o campeão português no Instagram ao postar uma foto com seus cinco filhos e a modelo, sua noiva. Alana Martina, filha do casal, nascida em 2017, e filhos anteriores a Cr7 (com barriga de aluguel): Cristiano Jr, 12, e os gêmeos Eva e Mateo, 4 anos. O jogador agradece aos fãs e seguidores pela proximidade.

dor para sempre – “É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso filho”, anunciou nas redes sociais após a tragédia. “É a maior dor que qualquer pai pode experimentar. Apenas o nascimento de nossa filhinha nos dá forças para viver este momento com um pouco de esperança e felicidade.” Esperança e felicidade, na primeira foto postada no Instagram, podem ser lidas nos olhos da mamãe e do papai. Com uma dor que nunca vai passar.

