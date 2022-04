Se necessário, a Ucrânia pode ganhar. Meu pai? Eu só falo através da minha mãe »- Corriere.it

a partir de Andrea LaFranci

O cantor fala por si desde a primeira etapa em Paris, à espera da competição em Turim

do nosso repórter



PARIS – Será uma questão de DNA, mãe da Sardenha e pai egípcio, mas a questão das barreiras e fronteiras que não é só geográfica é assunto de volta na vida e na carreira Mahmoud. “Fazer turnê na Europa, cantar músicas no exterior com públicos que falam outras línguas me dá muita felicidade. A música vai além das barreiras linguísticas e culturais, une todos e a troca que acontece no ar confirma isso”, diz ao final Concerto no Bataclan em Parisna abertura de uma digressão europeia que o levará a Antuérpia, Amesterdão, Lausanne, Zurique, Londres e Madrid.

Logo após o Festival Eurovisão da Canção em Turim. Com Blanco e “Broglie” o vencedor de SanremoEle vai representar a Itália. Segundo lugar em 2019 Mahmoud concedeu passaporte para a Europa. Nos meses seguintes, “Money” foi um enorme sucesso com mais de 100 milhões de entradas, 57% das quais vieram do exterior. As casas de apostas os imaginam em segundo lugar. Se a coruja está sozinha. “A Itália não pode vencer dois anos seguidos… Foi assim que aconteceu com o futebol: em 2020 vitória e este ano.” O foco está na Ucrânia. “O que está acontecendo não equivale à vitória do Eurovision 20. Então, se ele puder ajudar, farei a Ucrânia vencer”.

A organização decidiu excluir a Rússiae como discutimos com o tênis se é certo fazer artistas (ou atletas) pagarem pelos erros do governo. “Os níveis mais altos estão envolvidos na organização do evento no Rai. Acho que é o caso da Rússia também, e essas pessoas provavelmente não querem estar lá. E então… Rússia x Ucrânia? Eu sinto que estou dizendo que você não tem vergonha? ». Além disso Achille Lauro estará na disputa, sob a bandeira de San Marino. “É estranho pensar em ir contra o nosso país, mas respeito a escolha de ir com San Marino, porque, como resultado, ele tem que aturar tudo o que dizem por trás dele. No geral, ele fez isso mal.” READ Show de jogos ilimitado: Novo jogo VIP - Big Brother VIP

Bataclan está esgotadoCerca de 1700 pessoas incluindo o designer

Christian Louboutin, a maioria dos italianos, mas as línguas na platéia se misturando. Nas escadas da galeria ainda é possível ver vestígios de balas do ataque de 2015 em que 90 pessoas foram mortas. No palco falou sobre “música que deve unir e não dividir: atemporal”. Ele aprofunda o tema: “Durante o treinamento, me senti um pouco ansioso e tenso. Mas também percebi que a música é usada para bater certos momentos. Em lugares como este, as pessoas criam conexões que não devem ser quebradas.”

No palco usando um vestido metálico, quase uniforme Super heroi. Uma tela vertical e luzes elegantes compõem uma cenografia que também retornará em datas italianas: “Opção experimental e estilo simples.” O uso de voz não é mínimo. Desde “Dei”, a música que abriu o grupo, ele vem bordando as músicas com um cunho que parece carregar dentro de si suas origens árabes. “É uma escolha que fiz porque sempre dói cantar da mesma maneira, mas às vezes acho que sou mais um pescador americano do que um muezzin.” Das primeiras filas vem o pedido de uma peça árabe: “Eles queriam” Sabri Aliel, da egípcia Sherine. Fiz isso na Notte della Taranta 2020. Faz muito tempo que não treino com árabe e peço desculpas pela pronúncia. Naquela época eu tinha estudado pronúncia com minha querida cabeleireira.”

Deuses do antigo Egito preenchem imagens em ‘Dorado’. “T’amo” é a música dedicada à minha mãe e contém o clássico da Sardenha “Non potho reposare”. Com meu pai, os sentimentos expressos em Soldi foram mais crus: “Eu não a ouvi ultimamente, eu fiz isso depois de Sanremo. Quando tudo isso passar e eu tiver mais tempo, haverá uma maneira de nos confrontarmos. Minha mãe trabalha como mediadoraEle sempre fez isso mesmo quando me deixou ir para o Egito aos oito anos de idade, apesar das opiniões conflitantes na família: eles temiam que ele não me deixasse voltar. Você não falou mal dele. READ Anna Tatanjelo, depois de Gigi é a vez dela: a foto comove todo mundo

O Autotune existe, mas é uma ferramenta, não uma farsa para tirar dúvidas. Sons mais na eletrônica e nos Sintetizadores Kobra têm o mesmo poder pulsante que os cílios elétricos de uma guitarra Ikaru. O final é empurrado por duas músicas: “Barrio” e “Rapid”. O público canta a parte de Blanco em “Shivers”.Nunca me cansei, pensei em ouvi-la no avião vindo para cá. E na aparição “Soldi” é um “fechamento exagerado”.