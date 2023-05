Fim de semana na Sky Sports Motors | MotoGP França, Moto E, IndyCar, WRC, Ferrari Challenge e GTWC

chegando céu e se reuniram agora Mais um final de semana cheio de adrenalina moto gp E muitos outros compromissos agendados, desde Série NTT IndyCar para Ferrari desafio de FIA WEC no torneio GT.

lá moto gp começa de novo a partir Le Mans Pela quinta temporada da temporada: após o sucesso de Jerez de la Frontera, Desculpa Bagnaia Ele voltou à tona no mundo com 22 pontos à frente de Marco Besicki (Dinheiro VR46). O campeão mundial poderá se repetir na França? Enquanto isso, ele terá um companheiro inédito na caixa, já que Danilo Petrucci substitui a lesionada Ina Bastianini. Para o piloto da Úmbria, é um retorno ao vermelho, já que ele já esteve na equipe oficial Ducati Em 2019 e 2020 (última temporada em que venceu em Le Mans). Tendo perdido as últimas três corridas devido a uma fratura do primeiro metatarso da mão direita, Marc Márquez anunciou seu retorno. Também novo em casa Apriliaque trará o piloto de testes para a pista Lorenzo Savadori Em um lugar Miguel Oliveira(Fora para quebrar o úmero ferido no acidente com Fábio Quartaro no início do Grande Prêmio da Espanha). Apenas Quartararo é chamado para a salvação depois de um fim de semana difícil em Jerez, seu e sua Yamaha.

corrida moto GP, No lendário circuito de Le Mans, está sempre no programa Domingo às 14h sobre Sky Sports Moto GBE Sky Sports One e se reuniram agora (adiado em TV8 O horário é 17h05), com a história de Guido Meda e Mauro Sanchini, e as incursões do insider Mattia Pasini. As visões pré e pós-corrida são conduzidas por Vera Spadini. dar a ela 9h40 o Aquecimento da MotoGP. Então os outros corridas: 11 horas início da Moto3 e em 12h15 Moto 2. Além disso, novamente para o Speedway, no sábado, dia 13 de maio, às 14h55não perca corrida de velocidade no circuito francês. Ele também retornará à pista francesa Moto Ecom Corrida 1 E Corrida 2 em 12.05 E 17h30 (adiado) no domingo.

No mesmo fim de semana também na Sky com Série NTT IndyCar – Sábado, 13 de maio às 21h35 lá Grande Prêmio GRM – o Campeonato Mundial de Rally em Portugal Fanatec GT WC Na Grã-Bretanha, no circuito de Brands Hatch e desafio Ferrari Em Spielberg, na Áustria. De veículos de duas a quatro rodas, será um ótimo fim de semana para o Cars on Sky, com Atualizações contínuas Também no canal de notícias Sky Sports 24.

GP da França

TRANSMISSÃO AO VIVO NA SKY SPORT MOTOGP E SKY SPORT ONE E COMECE AGORA

sexta-feira, 12 de maio

8h55: 1 treino gratuito de Moto3

9h45: 1 treino gratuito de Moto2

10h40: 1 treino livre de moto

11h40: Prado de pastoreio ao vivo

12h55: Pastoreio vivo

13h15: 2 treinos livres de Moto3

14h00: Livre 2 treinos de Moto2

14h55: Duas sessões gratuitas de treinamento de moto

16h15: Show ao vivo do Paddock

16h45: Momento dos Talentos

sábado 13 de maio

8h35: 3 treinos livres de Moto3

9h20: 3 treinos livres de Moto2

10h05: 3 sessões gratuitas de treinos de moto

10h45: MotoGP Qualifier – também grátis na TV8

11h40: Paddock Live – também gratuito na TV8

12h05: Moto E – Corrida 1 (Ao vivo no Sky Sport Uno)

12h30: Paddock Live – também gratuito na TV8

12h45: Moto3 Qualifier – também gratuito na TV8

13h40: Qualificatórias de Moto2 – também gratuitas na TV8

14h30: Paddock Live – Sprint Race – também gratuito na TV8

14h55: MotoGP Sprint Race – também gratuito na TV8

15h45: The Paddock Live Show – também gratuito na TV8

16h30: Hora do Talento

17h00: Conferência de Imprensa de qualificação

17h30: Moto E – Corrida 2 (Tarde)

domingo, 14 de maio

9h40: Aquecimento para a moto

10h00: Desfile dos fãs do MotoGP Rider

10h30: Paddock ao vivo

11h00: Corrida de Moto3 (adiada na TV8 às 14h05)

12h00: Paddock Live

12h15: Corrida de Moto2 (adiada para TV8 às 15h20)

13h15: Paddock ao vivo

13h30: Redes

14h00: MotoGP (atrasado na TV8 às 17h05)

15h: Zona Vermelha

16h00: Corrida de autópsia do MotoGP

NTT INDYCAR SERIES GRM GRAND PRIX – INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY

SKY SPORT F1 TRANSMISSÃO AO VIVO E TRANSMISSÃO AGORA

sábado 13 de maio

21h35: Grande Prêmio GRM – Indianapolis Motor Speedway

Campeonato Mundial de Rádio / Rali de Portugal:

TRANSMISSÃO AO VIVO NO SKY SPORT F1, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT ONE E TRANSMISSÃO AO VIVO AGORA

sexta-feira, 12 de maio

20h: Palco TV 1 (Sky Sport F1)

sábado 13 de maio

8h30: Palco 2 TV (Sky Sport F1)

18h: Palco TV 3 (Atraso Sky Sport F1)

20h: Palco TV 4 (Sky Sport F1)

domingo, 14 de maio

9h30: Etapa 5 (Sky Sport Uno)

13h: Powerstage (Sky Sports Arena)

Desafio Ferrari/Spielberg

SKY SPORT F1 TRANSMISSÃO AO VIVO E TRANSMISSÃO AGORA

sábado 13 de maio

14h05: Corrida do Troféu Pirelli

14h20: Corrida Pirelli Trophy 1

15h15: Pré-corrida da Copa Shell

15h30: Corrida Shell Cup 1

domingo, 14 de maio

14h05: Corrida do Troféu Pirelli

14h20: Troféu Pirelli 2

15h15: Pré-corrida da Copa Shell

15h30: Corrida Shell Cup 2

GT WORLD CHALLENGE EUROPA / BRANDS HATCH (GB)

Na SKY SPORT ARENA e transmissão ao vivo agora

domingo, 14 de maio

12h05: Corrida 1

17.10: Corrida 2