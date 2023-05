Digo ao Corriere – Michela Murgia prefere ser odiada a ter pena

Caro AldoE Murgia trabalha duro para aparecer fora do bando, faz declarações intencionalmente extremas e se delicia em escandalizar com a arrogância típica de seu contra-papel. Achei inaceitável falar do câncer como uma doença muito legal. E simpatizo com os pacientes com câncer que lêem esta declaração ridícula e provocativa. Andrea MingoVeneza

queridos leitoresE

Muitos de vocês escreveram para comentar a entrevista com Michela Murgia. Alguém afirma, na esteira do professor Burioni, que sua doença ainda pode diminuir. Alguém me enviou um relato detalhado da cura milagrosa em Lourdes. Muitos me pedem notícias de como foi o diálogo: certamente não foi fácil, em alguns momentos fomos afetados; Mas sempre me senti incomodado ao ler como e quando as entrevistas eram feitas, e tirei espaço das palavras do entrevistado, as únicas palavras que importavam. A maioria dos leitores admira a severidade seca com que Michela Murgia deu a notícia. Alguém que não a perdoa por criticar Giorgia Meloni, ao que acho que ela respondeu com eficácia. Como comentou Guia Soncini, a melhor coisa a fazer por alguém que está morrendo é continuar a tratá-lo como se estivesse vivo. Michela não quer ter pena. Ela não descartou a possibilidade de ser odiada ou amada. Mulher forte, tem a firmeza e a doçura da Sardenha. Se ela tivesse vivido em Dakota dois séculos atrás, ela teria sido uma chefe militante, uma daquelas que preferiria cavalgar contra a Sétima Cavalaria do que ser presa em reservas. Seu livro, Three Bowls, só sai às terças, mas é o mais pedido na Amazon há uma semana. Um livro importante que permanecerá. Não há nada de ostentoso na escolha do autor. Toda literatura. e política. Em nosso tempo, a doença costuma ser disfarçada de vergonha. A morte foi expulsa e escondida. Não era mais uma morte geral como antes; Quando uma pessoa famosa desaparece, quase não há sinal de uma doença longa ou curta. Mas é mais difícil depois da Covid. Porque a morte entrou na vida e não podemos mais continuar a negá-la.