Totti Blasi: Ilary em Bangkok com Bastian na véspera de Ano Novo sem Francesco

para Joan Cavalli

A apresentadora de TV viajou para a Tailândia para o Ano Novo com seu novo parceiro

Cumprimentos e beijos, apenas o tempo suficiente para sacudir almoço de natal Com parentes E a Ilary Blasey Já existe Feriado para comemorar b novos anos. destino: Bangkok, Tailândia (Ou pelo menos este é o primeiro estágio, então quem sabe). Não há necessidade de adivinhar, basta olhar para as fotos e vídeos fornecidos pelo mesmo apresentadorilha famosa Postado em seu perfil Instagram Seguido por mais de 2 milhões de pessoas.

A sequência começa com um close-up de um arquivo Passaporte e em unhas de ouro/bronze esmaltado à mão combinando com a cor do macacão, segue com Ilary empoleirado em uma confortável cama de primeira classe, uma foto no táxi e Soi vaqueirorua do prédio BangkokFinalmente, uma vista panorâmica das luzes da cidade a partir das escadas Lebua Hotel na State Tower (enquanto a garota posa com um vestido cardigã preto com letras vermelhas Balenciaga e botins combinando), antes de se sentar à mesa no restaurante Siroco (A versão gratuita do italiano Scirocco supostamente serve cozinha mediterrânea com várias estrelas, sem camisetas e chinelos, código de vestimenta até para crianças), no 63º andar do prédio, logo abaixo do Golden Dome.

Nem partiu sozinha, ilário, Tanto que alguém tira fotos dele. dessa vez não estou Irmãs Sylvia e Meloryficou em Roma. Para compartilhar a aventura, mesmo que você não a veja, ela está lá Bastian MuellerO atleta Empresário para Frankfurt, herdeira de uma família de construtores, está casada com ela há algum tempo. Garoto alemão loiro, alto e musculoso como um viking, com quem Ilary foi esquiar emprego neve em St MoritzAusentava-se (justificadamente) às festas de Natal que todos passavam com a família. Mas logo reapareceu na viagem de fim de ano, durante a qual a ex-Letrina tentará esquecer as tensões e tristezas de 2022: fofocas e fotos em campo Naomi Bocchinegação, indignação e, finalmente, separação de Francesco Totti Com todas as suas diferenças e papéis lacrados. Um brinde à sua beleza por dias mais felizes. READ "Como o vi morrer", Reino Unido em estado de choque - Libero Quotidiano

até o Capitão Ela está partindo, para um lugar ainda desconhecido, com um destino presumivelmente estranho. ao que parece, Totti Ele deve receber o ano novo na companhia de Naimi e, aparentemente, dos três filhos Christian, Chanel e IsabelleA menos que haja mudanças repentinas nos planos. Então é feriado em família, não deixe as crianças sozinhas no dia 31 de dezembro, e não é uma escapada romântica, mesmo que o casal faça aniversário de um ano em janeiro. A história deles fica mais séria logo depois Ano Novo 2022como o próprio Gelorossi 10 disse Em entrevista ao Corriere. Está entre as boas resoluções para o ano que se inicia claro Francisco Ele vai colocar isso: encontrar um acordo com Ilary para que a separação seja o menos conflituosa possível e talvez evite acabar no tribunal. e encerrar a disputa o mais rápido possível bolsas Rolex fazendo eles se beijarem Juiz civil.

