Betclic e Wsf Odds, acordo sobre estatísticas de jogadores e equipes

A Betclic assinou um acordo com a Wsf Odds, uma empresa B2B que fornece às casas de apostas probabilidades pré-jogo e ao vivo, com foco particular em estatísticas de jogadores em tempo real. A oferta na Betclic.it é enriquecida por Um novo conjunto de opções de jogo. As chances já existiam para a final da Copa do Mundo da FIFA 2022 entre Argentina e França, que viu a seleção sul-americana vencer.

Graças aos algoritmos e tecnologias Wsf Odds, Qualquer estado de jogo e qualquer ação do jogador podem ‘tornar-se probabilidades’ Todos os usuários podem apostar em tempo real. A nova parceria com a Wsf Odds permite aos clientes da Betclic aceder às probabilidades ao vivo e pré-jogo em vários mercados inovadores com base em estatísticas como remates totais, remates à baliza, assistências, pontapés de canto e muito mais. Esta nova classe de apostas está disponível para ambas as equipas (por exemplo, número total de remates por equipa) e jogadores individuais (por exemplo, remates à baliza por baixo/por cima de Messi, etc.).

Maria Raffaella Micocchio, Gerente Nacional da Betclic Itália, Comentando sobre o novo acordo: “Com os novos tipos de odds oferecidos pela WSF Odds, oferecemos aos nossos clientes e torcedores muito mais formas de prever o resultado de qualquer tipo de ação em campo. O objetivo é oferecer um entretenimento cada vez mais completo experiência.”

Filippo Cellino, chefe de análise do Wall Street Football, Ele acrescenta: “Estamos muito satisfeitos por oferecer estes produtos inovadores a um grande grupo como a Betclic em três mercados geográficos ao mesmo tempo: Itália, Portugal e Polónia. A Betclic é um grupo que baseia as suas estratégias na diversificação e inovação de produtos. para mim

A partir deste primeiro acordo, acredito que podemos apoiar a visão de longo prazo da Betclic, mesmo com mais inovações.”