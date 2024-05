O paradoxo da Itália: a terceira maior economia da União Europeia e a penúltima nos mercados

Ouça a versão em áudio do artigo

A Itália é a terceira maior economia da União Europeia. É a segunda maior indústria industrial do continente. É um grande exportador, com um excedente comercial que cresceu de 31 mil milhões de dólares em 2010 para 89 mil milhões de dólares em 2018, líquidos de recursos energéticos. Ele tem uma enorme riqueza privada. Contudo, nos mercados financeiros, onde o risco-país é medido, a Itália ocupa o penúltimo lugar na zona euro. Só a Grécia é pior do que nós. A nossa distância em relação a outros países tornou-se abismal: as taxas de rendibilidade das nossas obrigações governamentais a 10 anos estão agora muito mais próximas das da Grécia, de classificação inferior (com apenas 79 cêntimos de diferença) do que as de Portugal (uma diferença de 1,57 pontos percentuais). ) ou Espanha (1,73 pontos percentuais).

Este é um enorme problema: as elevadas taxas de juro absorvem grandes quantias de dinheiro público que poderiam ser gastas de uma forma benéfica para as famílias e as empresas. Se a Itália conseguisse aumentar os juros dos seus títulos de dívida pública para o nível dos títulos portugueses, de acordo com cálculos realizados pelo departamento de estudos e investigação do Intesa Sanpaolo para Il Sole 24 Ore, pouparia 6,4 mil milhões de dólares no primeiro ano. 11, 9 segundo e gradualmente atinge 31,8 bilhões anualmente a partir do sétimo. Se a elevarmos ao nível espanhol, as poupanças do tesouro público aumentarão (quando estiverem totalmente operacionais após o sétimo ano) para 34 mil milhões de dólares anuais. Mas, infelizmente, os mercados não reflectem a força da economia italiana: a terceira maior economia europeia é, portanto, a penúltima nos mercados de obrigações governamentais.

Olhos dos mercados

Na verdade, apenas a Grécia é pior do que nós nos mercados obrigacionistas. No entanto, Atenas está a melhorar. Mas a Itália é o único país que registou um aumento nas taxas de juro pagas sobre títulos públicos desde 1 de janeiro de 2018. Vejamos os títulos a dez anos: as nossas taxas de juro subiram de 2,09% em 1 de janeiro de 2018 para os atuais 2,55%. Isto significa quase meio ponto percentual a mais. Contudo, no mesmo período, as taxas de juro a dez anos caíram em Espanha (de 1,61% para 0,83%), Portugal (de 1,99% para 0,98%), França (de 0,82% para 0,28%) e Irlanda (de 0,82%) . para 0,28%). De 0,71% a 0,50%). Sem falar nas taxas alemãs, que agora estão abaixo de zero. Até a Grécia (que ainda tem taxas de juro mais elevadas que as nossas) caiu de 4,07% para 3,36% desde 1 de janeiro de 2018.

Portanto, atribuir o aumento dos rendimentos à redução da flexibilização quantitativa em 2018 e ao seu fim em 2019 é incorreto, se não mínimo: a flexibilização quantitativa (a política pela qual o Banco Central Europeu compra títulos de dívida pública) de facto terminou para todos, mas … Italiano retorna apenas. Isto porque a Itália é o único país da Europa (juntamente com a França) que aumentou a dívida pública nos últimos anos: em termos de PIB, a nossa dívida aumentou de facto de 131,21% no final de 2017 para 134,11% como previsto pela OCDE . Para este ano. Mas Espanha e Portugal reduziram esta percentagem no mesmo período (de 98,12% para 96,52% em Madrid, e de 124,76% para 118,93% em Lisboa). Mas é a dinâmica do futuro que preocupa os investidores: a Itália, na ausência de crescimento económico, não dá a impressão de um plano para reduzir o défice e a dívida. Nem a vontade de fazê-lo. Depois a incerteza política faz o resto.

Olhos da economia

As altas taxas estatais tornam-se – através do canal bancário – altas taxas corporativas. Isto – juntamente com a incerteza geral – representa um obstáculo ao investimento e ao consumo. No entanto, Itália não é Espanha nem Portugal: o tecido económico do país é muito mais sólido e diversificado. Não é por acaso que o “Made in Italy” é tão forte no estrangeiro: isto é evidenciado pela balança comercial que, como mencionado anteriormente, triplicou o excedente de 2010 a 2018. Porque é que a qualidade dos produtos italianos é forte: um estudo realizado há alguns anos atrás, Edison provou que, entre mais de 5.000 tipos de produtos internacionais, 844 produtos na Plataforma de Qualidade são produtos italianos. Isto significa que aproximadamente um em cada cinco produtos premium no mundo é fabricado na Itália.