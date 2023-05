Como baixar a carteira digital de carro no celular e aproveitar todas as suas vantagens agora

A carteira de motorista é um documento muito importante que atestaHabilidades de condução Certos tipos de veículos e garantir o reconhecimento do seu proprietário. É essencial ter sempre consigo este documento para evitar incorrer em penalizações, mesmo que sejam de vulto económico.

Em breve será mais fácil evitar erros desagradáveis ​​graças à introdução de uma carteira de motorista digital. Com o objetivo de digitalizar documentos, a Comissão Europeia e o governo italiano decidiram acelerar a implementação da carteira de motorista digital e, segundo as previsões, ela poderá estar disponível já em 2023. Mas quais são as principais mudanças introduzidas pelo digital carteira de motorista? Vejamos neste artigo:

Carteira de habilitação digital e como baixá-la para o celular

Quais são as vantagens de uma licença de carro digital

carteira de motorista digitalO equivalente eletrônico de uma carta de condução tradicional Em papel e forma de plástico. Ele retém todas as informações e propriedades de um documento tradicional. Este projeto está em discussão há vários anos, mas até 2023 poderá finalmente ser realizado. A carteira de motorista digital é armazenada em um aplicativo móvel confiável e seguro e pode ser vista como um documento de identificação por qualquer pessoa autorizada a visualizá-la.

motoristas Eles não precisarão mais carregar o documento em papel com eles. A carta de condução digital apresenta um código QR que permite o acesso a todos os dados do titular e do certificado de condução do condutor, o que simplifica os procedimentos habituais de fiscalização por parte das entidades competentes.

licença digital Ele estará disponível através do aplicativo IO, que requer download e instalação. É um aplicativo italiano desenvolvido e gerenciado pela PagoPA SpA, uma empresa pública, com o objetivo de facilitar as comunicações entre os órgãos públicos e os cidadãos e simplificar os procedimentos e pagamentos relacionados aos serviços públicos.

O aplicativo é gratuito Uma vez instalado, você precisa fazer login com seu Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ou sua carteira de identidade eletrônica. Após o primeiro login, cada login exigirá autorização biométrica, como reconhecimento facial ou impressão digital, dependendo das capacidades do dispositivo utilizado.

lá Digitalização da carta de condução ouEle oferece muitas vantagens. Reduz consideravelmente os riscos de perda, roubo, falsificação e danos de documentos. A licença está sempre disponível para o usuário, independentemente do dispositivo utilizado. Basta acessar o aplicativo com suas credenciais pessoais para visualizar o documento.

Todos Informações relacionadas à licença, como status do documento, data de vencimento e pontos disponíveis, são atualizados em tempo real. O proprietário pode rastrear essas informações simplesmente acessando o aplicativo.

com uma carteira de motorista digital, Melhora a comunicação entre órgãos públicos e cidadãos. Os motoristas receberão notificações diretamente em seu smartphone sobre prazos de documentos pendentes, pagamentos a serem feitos (como imposto de carro), renovações e multas pendentes. O nível de segurança é alto para todos os tipos de carteira de habilitação, já que o acesso ao aplicativo só é permitido por meio de um sistema de identidade digital homologado, como o Spid ou a Carteira de Identidade Eletrônica (Cie).