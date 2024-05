Cybertruck, o monster truck da Tesla chega à Itália: onde vê-lo

Não se pode dizer que Caminhão cibernético Tesla Não dê notícia. o Escolher Um objeto americano é um objeto que sempre atrai muita atenção para si, também graças ao seu afastamento das linhas normais, por ter sido largado de um estranho planeta distante. Na verdade, este estranho carro deve as suas formas a algumas ideias futuristas, mas agora está mais moderno do que nunca e chegou também a Itália. Na verdade, entusiastas e curiosos poderão admirá-lo MódenaNa ocasião de Festival de Carros do Vale, ativo de 2 a 5 de maio. Contudo, para a Tesla, boas datas são 4 e 5 de maio.

Uma campanha para se apresentar

A Tesla anunciou que nas próximas semanas o Cybertruck será exibido em locais e eventos selecionados no Velho Continente, seguindo a campanha Odisseia Cibernética. A estreia absoluta no nosso país, como esperado, é em Festival de Carros do Vale Modena, sábado 4 e domingo 5 de maio. Não se preocupe, porque haverá muitas outras oportunidades para colocar os olhos neste carro durante o ano.

A partir desta semana e Até 7 de julhoeles se inscreverão mais 100 etapas Para descobrir o Cybertruck em 20 países diferentes da Europa. Os locais e eventos do Cyber ​​Odyssey estão disponíveis diretamente no site da Tesla. Para quem está se perguntando, a confirmação do design extravagante do Cybetruck vem diretamente de sua controladora: “É inspirado na estética cyberpunk, especialmente na estética cinematográfica Corredor de lâminas E O espião que me amou. A estrutura é feita em aço inoxidável Laminado a frio com resistência superior 30X, proporcionando proteção contra arranhões e corrosão por muito tempo. Excede os padrões da indústria.”

Tesla Cybertruck, também de alto desempenho

A picape Tesla Cybertruck (que Lady Gaga também adora) é uma concentração de emoções. Na verdade, também existe uma versão de alto desempenho chamada Cyberbeste é capaz de acelerar De 0 a 100 km/h em 2,7 segundos Mantém a estabilidade em altas velocidades. Esta é provavelmente a pickup mais rápida do planeta. É uma pena que toda essa abundância, exclusividade e tendência ao deslumbramento estejam disponíveis apenas para os motoristas norte-americanos. Infelizmente, a comercialização na Europa, apesar desta próxima ronda, ainda não começou. Talvez as coisas mudem. talvez.

Ao mesmo tempo, existem muitas soluções técnicas que tornam o Cybertruck verdadeiramente especial. “o Suspensão pneumática adaptativa “Como padrão, eles são capazes de se ajustar em milissegundos para melhorar a condução e o manuseio.” Tesla explica melhor. “Com seu sistema ride-by-wire e direção nas rodas traseiras, o Cyberbeast oferece dirigibilidade de carro esportivo e um raio de viragem melhor do que a maioria dos sedãs. Duas tomadas de 120 volts E um de 240 volts, Para permitir a comunicação onde quer que você esteja. Pela primeira vez, a tecnologia Powershare da Tesla permite Transmissão de energia bidirecional Para carregar qualquer outro dispositivo elétrico ou veículos. E até mesmo a operação doméstica através da tomada de carregamento“, explicaram os técnicos da Tesla. Em suma, todas as condições para algo delicioso que poderá ser visto nos próximos dias na capital italiana da velocidade, Modena.