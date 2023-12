Do turismo à inclusão social: é assim que Portugal gasta o dinheiro europeu

Mais de dois anos após o lançamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da UE, fomos a Portugal para ver onde o trabalho está a acontecer: Lisboa receberá um total de 16,6 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência (Rrf) é um pacote de financiamento de 723,8 mil milhões de euros, gerido pela Comissão Europeia, para ajudar na recuperação pós-pandemia.

Para receber os fundos, os Estados-Membros devem apresentar planos para a transformação verde e digital. Um percentual mínimo deve ser gasto em cada tema. Cada país da União tem prioridades específicas para investimentos, como a promoção de transportes sustentáveis, a digitalização dos serviços públicos, a proteção da biodiversidade ou a renovação de edifícios de baixo consumo energético. Os pagamentos são liberados periodicamente quando o país atinge os marcos acordados. Todas as reformas e investimentos devem ser implementados até agosto de 2026.

Mais de dois anos após o lançamento, fomos a Portugal para ver se estes investimentos estavam a cumprir o que prometiam: uma economia mais verde e socialmente inclusiva.

Modernização da indústria do turismo

Apesar de ser um dos principais destinos turísticos da Europa, Portugal pode fazer mais para explorar plenamente o seu potencial, afirma Catarina Nunes, vice-presidente do Instituto Superior de Estudos de Turismo e Hotelaria do Estoril.

Nunes está a supervisionar um novo programa, financiado pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que visa superar a escassez de competências na indústria do turismo. “Em Portugal, há ainda um longo caminho a percorrer em termos de formação em turismo e hotelaria – afirma Nunes -. Há mudanças impostas pelo mercado: exigências de inovação, melhoria, sustentabilidade, criação de novos negócios, novas tendências” que atender às necessidades do mercado. Fazemos parte de um consórcio de três instituições de ensino superior que receberá cerca de 6.700.000€. Podemos liderar a transformação digital do setor, requalificar os colaboradores e proporcionar formação adaptada às necessidades do mercado.”

Estima-se que cerca de 8.000 estudantes serão beneficiados com este investimento ao longo de cinco anos. Através do Fundo de Resposta Rápida, o Plano de Recuperação Nacional português beneficiará de 13,9 mil milhões de euros em subvenções e 2,7 mil milhões de euros em empréstimos, num total de 16,6 mil milhões de euros. O plano apoiará investimentos e reformas em setores como os transportes, os cuidados de saúde e as tecnologias digitais.

Habitação é prioridade para Portugal

É dada especial atenção às necessidades sociais, como a habitação. Um grande problema em Portugal. Estão actualmente em curso trabalhos na Universidade de Lisboa para fornecer alojamento acessível a 900 estudantes. “As rendas são muito elevadas e há escassez de casas e quartos, especialmente em Lisboa e noutras grandes cidades”, afirma Vitor Leitão, vice-reitor da universidade. Portanto, se quisermos atrair mais estudantes, devemos proporcionar-lhes alojamento. “A União Europeia, através deste plano de resiliência e recuperação, financiar-nos-á com cerca de 27 milhões de euros: o custo total ronda os 39 milhões de euros.”

Os novos edifícios devem cumprir requisitos de eficiência energética, em linha com os objetivos ambientais de Portugal. Embora esta seja uma medida importante para mitigar as emissões de gases com efeito de estufa, por outro lado, o país aposta em técnicas de previsão meteorológica mais adequadas aos desafios climáticos futuros. Para o efeito, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) receberá um investimento de 17 milhões de euros para o aparelho, que já adquiriu o aparelho. Supercomputador de um milhão de euros.

“Este computador vai permitir-nos multiplicar por 20 o nosso poder computacional para fornecer dados mais rapidamente e com melhor qualidade – afirma Miguel Miranda, Presidente do IPMA -. Portugal é um dos países mais afectados pelas alterações climáticas, e a sua capacidade de melhorar a atmosfera e as previsões oceânicas, mesmo que apenas ligeiramente, “tem um enorme impacto na vida das pessoas”.

Uma economia mais forte para resistir a crises futuras

Segundo a União Europeia, o plano de recuperação de Portugal aumentará o PIB do país em até 2,4% até 2026 e criará cerca de 50 mil empregos. Será suficiente para deixar para trás os efeitos económicos da pandemia? Perguntamos a Mariana Vieira da Silva, Ministra do Primeiro Ministro de Portugal.

O Rrf vale 16,6 mil milhões de euros. Você acha que isso é suficiente?

Acreditamos que é uma boa oportunidade para recuperar da crise, mas também para preparar a nossa economia para o futuro. Mais dinheiro é melhor do que menos dinheiro, mas penso que o dispositivo é um programa muito importante que a União Europeia conseguiu lançar e que podemos aprovar e depois implementar.

Ao longo destes dois anos, quais você acha que foram as principais lições ou onde você acha que ainda há espaço para melhorias?

Em países como Portugal, temos um programa forte em matéria de política de coesão e agora temos um programa forte em matéria de mecanismo de recuperação. Estes programas têm regras e mecanismos de avaliação diferentes, e creio que é necessário coordená-los mais do que está a acontecer agora, porque a capacidade administrativa de cada país não é ilimitada. Acredito que estes dois mecanismos precisam de ser mais coordenados.

Se olharmos para os gráficos que comparam a forma como o dinheiro hardware é utilizado na Europa, vemos que Portugal tem a segunda maior percentagem atribuída à política social. Acha que investir na política social, nesta fase, se torna uma escolha política ou uma escolha da realidade económica?

Bem, ambos, eu acho. Em primeiro lugar, em Portugal temos um problema de desigualdade que precisamos de resolver e que é um dos aspectos mais importantes para garantir que as transições digital e climática não sejam injustas. Já passamos por diversas crises em nossas vidas: a crise financeira, depois a crise da Covid e agora a guerra. Devemos, portanto, garantir que a nossa economia e o nosso tecido social sejam suficientemente resilientes para combater crises futuras. Esperamos que não, mas devemos estar preparados para enfrentá-los.