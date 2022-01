Preços dos modelos até 31 de janeiro de 2022

Fiat Panda apresenta para a última semana de janeiro: preços em modelos compactos

a Fiat, para a última semana de janeiro de 2022, apresenta pandaO carro mais vendido e popular dos italianos. Vamos ver em detalhes todas as promoções.

Em primeiro lugar, há um novo panda híbrido Para quem quer focar na redução do consumo preservando o meio ambiente. o modelo é 1,0 litro 70 HP híbrido Euro 6d Preço de tabela que custa 14.750 euros. Na promoção, a taxa cai de 11.950 para 9.950 com o empréstimo de contribuição de taxa do Banco FCA.

Nesse caso, avanço 0depois 84 mensalidades de 162 euros; TAN constante em 6,85% e APR em 9,83%Oferta válida até 31 de janeiro E somente no caso de um carro usado de propriedade do comprador ou de um membro de sua família há pelo menos um ano e registrado até 31 de dezembro de 2011.

com Motor híbrido Também disponível versão vermelha Da Panda, uma gama que também inclui 500 e Tipo. O modelo é um 1.0 de 70 cavalos que custa 17.950 euros para listar; Na promoção, o preço baixa para 15.200€ que passa a 13.200€ com o empréstimo de contribuição de taxa do FCA Bank.

Neste caso 0 progresso, então 84 prestações mensais de 211 euros cada. TAN constante em 6,85% enquanto APR em 9,16%. A oferta é válida em 31 de janeiro com o cancelamento ou substituição de um veículo registrado em 31/12/2011 e de propriedade do proprietário ou familiar há pelo menos um ano.

Fiat Panda, em carros Promo 4×4 e GLP

Não apenas um híbrido, no entanto. Em exibição lá também Através da versão do panda, a 4×4 Produz 85 cavalos de potência e motor a gasolina 0,9 twin aero. Custos da lista de preços 18.450 euros, que se tornou 15600 na promoção e 13.600 euros beneficiar de Finança Contribuição de Preço do Banco Fiat Chrysler Automobiles. 0 adiantamento de empréstimo, depois 84 prestações mensais de 217€ cada.

Leia também – Fiat 500 disponível com Leasys Share Car: Detalhes

O TAN é fixado em 6,85% enquanto o APR é de 9,10%. EU ‘Oferta válida até 31 de janeiro Apenas em caso de desmantelamento ou substituição de um veículo matriculado em 31/12/2011 e de propriedade de um familiar ou familiar.

Leia também – O SUV mais vendido da Itália: ranking 2021

Também mostrado Panda movido a GLP; É o motor 1.2 69 cv EasyPower que custa 15.500 euros. Na promoção, a taxa cai de 12.900 para 10.900 com o empréstimo denominado preço de contribuição. Neste caso, zero à vista, depois 84 prestações mensais de 176,50 euros. TAN constante em 6,85% e APR em 9,60%, oMostrar válido até 31 de janeiro de 2022 Mas somente com a substituição ou sucateamento de um veículo registrado até 31 de dezembro de 2011 e de propriedade do comprador ou de um familiar.