“Experiência global inesquecível. Agora vá para o torneio »

SSC Bari abraça Walid Chedira novamente. O atacante vermelho e branco voltou à cidade nas últimas horas depois que o Marrocos venceu a Copa do Mundo no Catar, culminando com um quarto lugar que reescreveu a história do futebol africano.

“A experiência foi única e inesquecível – disse Chedira na coletiva de imprensa. Faz parte da minha bagagem futebolística, mas agora estamos em Bari e voltamos pensando no nosso torneio tão difícil. Aliás, é sempre especial descer assim, te deixa com tantas emoções. Principalmente quando você faz parte de um time cheio de jogadores muito fortes, jogar contra as melhores seleções nacionais é incrível. Nesse ponto, você entende os ritmos daqueles níveis, e o limiar para Estar em campo com figuras como Ronaldo ou muitos outros me fez entender que “Todos os sacrifícios valeram a pena naquele momento. Troquei camisas com Lião de Portugal, Perisic da Croácia e Mertens da Bélgica.”

Um excelente Mundial para Chedira, que “manchou” apenas com a expulsão a Portugal: “A única coisa que lamento é ter falhado o jogo das meias-finais com a França, de resto não me arrependo. ajudar a equipa e dar o meu contributo; aquele episódio não disse nada sobre a economia do jogo » “Waleno” paira vermelho e branco.

O Mundial em que Marrocos viu um surpreendente campeão, mas autor de um longo e merecido percurso: «Todos podem ver o que fizemos – Fakher Chedira. Cada partida foi difícil para trazer o resultado para casa, demos tudo e alguns de seus companheiros tiveram que jogar lesionados ou meio saque. Tudo isso para alegria do nosso povo, vimos como nos receberam de volta ao Marrocos. Quando falamos da seleção, falamos de todo um povo que nos ajuda e apoia, é quase uma obrigação seguir em frente.”

Voltando ao que viveu na seleção nacional, Barry nº 11 acrescenta: «Esta foi a minha primeira experiência, passei logo a fazer parte de um grupo maravilhoso, uma família; Espero sinceramente fazer parte dela por vários anos, mas também dependerá de mim. Fui recebido de uma forma que eu nem esperava, me dei muito bem com todos e todos foram muito simpáticos. Passamos quase dois meses juntos, estávamos bem e não houve discussão: isso tornava ainda melhor o que fazíamos dentro de campo. O que eu levo comigo? Uma experiência que me enriqueceu muito, me fez entender o que significa jogar em determinados níveis. Essa experiência te dá uma bagagem que você pode levar para o campo.”

Qual foi o time mais forte que você enfrentou no Catar? “A seleção mais completa da Copa do Mundo foi a França. muito forte na frente, mas tinha rigidez nas costas e excelente organização; Está entre as equipas que menos sofreu golos, e não é por acaso que chegou à final”, explica Chdira.

Agora ele poderá abraçar novamente seus companheiros de Bari, que o apoiaram e apoiaram mesmo durante o Campeonato Mundial como todos os torcedores e residentes de Bari: «Antes de cada partida, meus companheiros me desejavam boa sorte. Senti muito o carinho dos meus camaradas, mas também dos compatriotas e torcedores do Bari; Isso me deu forças para acreditar um pouco mais no que podemos fazer”, diz Chdira.

Por outro lado, olhando para o bom momento dos rubro-negros, que regressam de oito bons resultados consecutivos, Chdira afirma: «As equipas começaram a estudar-nos, a perceber os nossos pontos fortes e a preparar-nos para isso. O efeito surpresa acabou, mas em todas as partidas mostramos que temos muitas armas para ferir nossos adversários. Enquanto eles nos estudam, nós os estudamos; Vamos encontrar diferentes estratégias para trazer o resultado para casa.”

No Boxing Day, o San Nicolas será colorido pelo Bari Genoa, a grande partida que encerrará a primeira rodada: «Estamos focados na partida de segunda-feira, um desafio muito importante – pensou Chedira. Espero que, com meu retorno, Antenucci comece de novo; Espero me sair bem e levar o resultado para casa. 4-3-2-1? Se o treinador o escolheu, significa que foi a melhor solução, e os resultados confirmaram isso. Estou sempre disponível, vale tudo.”

Em sua “ausência”, Brunori se juntou a Chedira no topo da lista de artilheiros da segunda divisão: “Sinto falta do gol, como todos os atacantes – reconheceu Walid. Espero voltar a fazê-los na segunda-feira. Não olho para a mesa do marcador e não tenho paixão pelo golo; Trabalho para mim e para a equipa, continuarei sempre a fazê-lo, no final do ano faremos o balanço. O importante é que a equipe esteja bem, como está. Se eu jogo na segunda-feira depende do treinador. Eu vim aqui para estar à inteira disposição dele, e aí ele vai decidir”.

Então Shadira conclui devolvendo os rumores de transferência ao remetente: «Não penso no mercado de transferências, não sabia nada sobre esses rumores. Meu advogado, o diretor, o presidente e eu temos ideias claras: não ouço vozes. Não sei sobre o futuro. Me sinto muito confortável aqui em Bari, é meu segundo ano e estou feliz. Vamos em frente, estou apenas concentrado no campo. Pensemos domingo após domingo ».