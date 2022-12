Setra lança o novo autocarro TopClass: veja a apresentação (vídeo)

A empresa alemã Setra faz parte do grupo EvoBus, que pertence à Daimler AG junto com a Mercedes-Benz. Aqui está o mais recente treinador TopClass.

A história da empresa alemã começa graças à brilhante intuição de Karl Kaspührer. Em 1907, a construtora desenvolveu um caminhão compacto com carroceria e capô de lona. A ideia era usar o ônibus para transportar pesados ​​barris de cerveja durante a semana, enquanto no fim de semana se tornava um ônibus turístico em poucos e simples passos. De debaixo do porta-malas, foram retirados bancos com encosto rebatível onde os turistas podem se sentar.

Dado o sucesso, Em 1911, Carl lançou o primeiro ônibus público, sobre chassis Saurer, para transportar 18 passageiros. A criação de um imponente veículo capaz de transportar tantos homens teve certa importância mesmo nos anos de conflitos globais. Após a crise de 1929, a empresa foi reorganizada, com Carl Jr. produzindo carrocerias para caminhões e reboques, enquanto seu irmão Otto cuidava das carrocerias de carros de passeio e ônibus. Quando seu pai, Karl Kaspührer, morreu, ele já havia planejado um futuro brilhante para a empresa. Na década de 1930, os primeiros veículos pesados ​​chegaram com carroceria de 20 litros, grandes janelas laterais com vidro deslizante acionado por manivela e teto deslizante com vidros circulares em ambos os lados.

Basicamente, os ônibus, graças à intuição infantil de Carl, foram convertidos em carros de luxo, equipados com banheiros, poltronas reclináveis ​​e até cozinha e calefação. O sucesso foi impressionante e Carl Jr. e Otto investiram na construção do maior ônibus de todos os temposE em 1939, com o motor Mercedes Lz 8000. 120 lugares mais outros 50 para um veículo pesado de 18,7 metros de comprimento. Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, a Kässbohrer retomou a produção de ônibus, lançando no Salão do Automóvel de 1951 o Setra S 8. Uma verdadeira fera capaz de não parar em declives de 30%, consumindo 19 litros de diesel a cada 100 km.

Citra, Evolução em Nome da Tradição

A empresa representou imediatamente um ponto de referência, oferecendo inovações interessantes para aqueles anos. A palavra citra originou-se da palavra alemã “Selbsttragend”, que significa “autossustentável”. Em 1959, o primeiro ônibus articulado autossustentável da Europa foi produzido com o Setra SG 165. Nas décadas seguintes, surgiram as séries TopClass, ComfortClass e MultiClass. Os novos Setra ComfortClass e TopClass chamaram a atenção na Ibe Intermobility & Bus Expo em Rimini. A nova geração de treinadores Ulm (anteriormente Kässbohrer) tem um Visual moderno e frente redesenhadacolocando conforto e segurança em primeiro lugar.

O treinador TopClass, como você deve ter adivinhado pelo nome, representa o máximo em estilo e durabilidade. Três modelos HDH de três eixos ultra altos e de alto perfil: do versátil S 515 HDH ao versátil S 516 HDH e ao extremamente potente S 517 HDH, de 12,5 a 14,2 metros de comprimento. Enorme capacidade de carga para passageiros e muito espaço a bordo. O design destaca a máxima qualidade do projeto. O novo modelo, com sua carroceria azul denim metálico e peças destacáveis, chama muito a atenção. Também dê uma olhada no Fiat Landtrek. Será que chega em 2023? Aqui estão suas formas possíveis (vídeo). A Ferrari também está lançando uma picape? Aqui está como poderia ser.

Os interiores do ônibus alemão são os melhores do grupo com pisos de madeira, paredes divisórias, assentos de viagem Setra Voyage com uma combinação de tecidos multicompostos, cabeceira e bordas em perfeita combinação com a cor do piso. O Coach MediaRouter permite o acesso à Internet em movimento O novo sistema multimídia Coach Infotainment Series, com telas dobráveis ​​de 21,5 polegadas, oferece entretenimento exclusivo a bordo. Cada elemento é projetado para proporcionar o máximo conforto e precisamente para tornar agradáveis ​​os movimentos de vários passageiros. Tomadas USB são inevitáveis ​​entre os assentos para permitir a oportunidade de recarregar dispositivos móveis.

O degrau retroiluminado com o lettering da marca alemã é uma joia que os passageiros percebem sempre que embarcam. A kitchenette está completa com todos os utensílios, incluindo um frigorífico. Há um banheiro muito funcional. Segurança, lema da marca, vem em primeiro lugar. Apresentamos o Active Drive Assist 2, crucial para a condução automatizada de ônibus de turismo, incluindo o Active Steering Assist, o Active Brake Assist 5, o controle de cruzeiro adaptativo, o controle preditivo do trem de força de última geração, o Sideguard Assist e um sistema de monitoramento da pressão dos pneus.

O autocarro TopClass está equipado com faróis LED e sistemas de câmaras de 360 ​​graus para facilitar a vida do condutor. Confira o vídeo abaixo do canal oficial do Alpha SQUAD no YouTube. Numerosos sistemas de assistência à condução trabalham para viagens mais confortáveis ​​do que nunca, mas o motorista deve permanecer vigilante, sempre responsável. TopClass é o carro-chefe de uma gama incrívelMas temos certeza de que a marca continuará a nos surpreender também no futuro.