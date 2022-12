O apelo da esquerda contra Mays e o retorno do “décimo oitavo”

Na Micromega, cerca de trinta economistas da esquerda radical encorajaram o governo a não ratificar Mies. Vemos o espírito vermelho, marrom e antieuropeu que moveu o conde amarelo e verde em 2018. Meloni deve ficar longe disso

A cidade é novamente atravessada por correntes de ar “dezoito”Aquela tempestade de rebelião anti-sistema e populismo anti-europeu que… Em 2018, ela distinguiu a esquerda radical e a direita soberanaque levou ao sucesso de M5s e Lega e, portanto, Governo Conte. Os ecos daquela temporada que levou a Itália ao colapso ecoam hoje em um tópico como Certificação de Reforma MIS, que no resto da zona do euro foi um movimento burocrático frívolo, enquanto na Itália é uma questão política crucial. Porque faz os fantasmas reaparecerem certo sem euro (daí anti-mis) f hostil à construção “normal” da União Europeiaque em Micromega Exorta o governo de Meloni a não ratificar o novo tratado.

Mais de 30 acadêmicos de esquerda, a maioria economistas, são citados pelo governo Meloni “não acredita em reforma”. A este respeito, exortou-o a “não ceder às pressões e a manter-se nesta linha”. E é claro que Giorgia Meloni pode sucumbir à pressão ou à tentação de acreditar, também como ponto da estratégia de construção da direita conservadora, pró-europeia, e assim por diante. Os Reds correm para ajudar a facção Brown da maioria que correm o risco de falhar. Apelo micromega Ele diz que o principal argumento, segundo o qual a reforma de Mays seria necessária para Conclusão da união bancária porque oferece solidário Financiar a única solução para a gestão da crise bancária, infundada. Porque a concretização da união bancária “não depende da aprovação da reforma do MEE, mas da atitude errada e perigosa de alguns países”, como Alemanha Que acreditam que antes do risco ser compartilhado “deve haver redução do risco”, pressionando assim os bancos que têm que despejar títulos em países com dívida alta (Itália).

Mas, em geral, os economistas de esquerda dizem que “o ESM nasceu tão mal e pior ainda foi reformado”, já que é necessário apenas para perseguir os interesses dos credores “, o que Ele terá a palavra final sobre a sustentabilidade da dívida de quem a ela recorre “e ainda por cima impõe políticas de falência” como aprendemos com a experiência da Grécia. “Portanto: A única correção razoável para o toque é cancelá-loe destinando o capital de 80,5 bilhões a ser pago pelos Estados Membros a um departamento agência de dívida“.

O recurso é baseado em algumas declarações falsas. por exemplo Não é de todo verdade que a última palavra sobre a sustentabilidade da dívida pertence ao Mecanismo de Gestão Ambiental e Socialporque é justamente com a reforma que a tarefa recai sobre os ombros Comissão Europeia. É míope limitar o papel do mecanismo ESM ao caso grego, porque outros quatro países pediram ajuda ao ESM, como Chipre, Irlanda, Portugal e Espanha Saíram bem e melhores da crise do que os países que não recorreram ao Mes, como a Itália. Mas o que mais desafia a lógica é a estratégia política. Em outras palavras, a crença de que o fracasso da Itália em ratificar levará à desintegração de Libra, em vez de mantê-la intacta. Suponha que veto da Itália Isso levaria todos os outros 18 países que concordaram com a reforma, em primeiro lugar a Alemanha, a adotar a posição da Itália sobre a criação de uma “agência da dívida”. Eu penso que sim Travesseiros de bloqueio (encomendados da Itália) Facilitar a conclusão da união bancária em uma linha mais favorável à Itália do que destruir tudo.

Brevemente, Não se sabe se a obscuridade artística ou a superficialidade política é mais surpreendente. Para o bem do país, mas também para o seu próprio, É melhor Meloni não seguir a linha do “décimo oitavo”. Se tiver alguma dúvida, pode sempre ver os resultados colhidos para o país e para o seu partido pelo seu deputado, Matteo Salvini.