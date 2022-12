Quem é o responsável e como se candidatar

Ainda em 2023, algumas categorias de contribuintes poderão usufruir da isenção total ou parcial do pagamento das taxas de licenciamento da Rai. No artigo a seguir, veremos todas as pessoas que não terão que pagar e o que fazer para solicitar a isenção.

Taxas Rai: Também confirmado para 2023 libras isenções do pagamento de impostos a certas categorias de contribuintes. Lembramos que o valor da assinatura anual de TV também será cobrado este ano em Conta de eletricidade Dividido em dez parcelas mensais, de janeiro a outubro.

Vamos ver em detalhes quem são as pessoas que não terão que pagar a taxa de licenciamento do Rai 2023.

Taxa de licença Rai 2023: categorias isentas

a Taxa de Raio 2023 É pago por todos os contribuintes que possuam TV ou outro aparelho adaptável para recepção de canais de TV. No entanto, os seguintes assuntos também poderão se beneficiar deIsenção de taxas de licenciamento:

Idosos com mais de 75 anos com rendimentos até 8.000 euros (Para efeito do direito à isenção de taxa, é necessário que a pessoa tenha completado 75 anos até 31 de janeiro de 2022);

(Para efeito do direito à isenção de taxa, é necessário que a pessoa tenha completado 75 anos até 31 de janeiro de 2022); Exército as Forças Armadas italianas;

as Forças Armadas italianas; Os soldados de nacionalidade estrangeira pertencem forças da OTAN ;

; Agentes diplomáticos e consulares (mas apenas para aqueles países para os quais o mesmo tratamento é dado aos diplomatas italianos);

(mas apenas para aqueles países para os quais o mesmo tratamento é dado aos diplomatas italianos); Varejistas e lojas onde as TVs são consertadas;

onde as TVs são consertadas; Quem declara? não tenho tv em casa.

Isenção de taxa de Rai 2023: como se inscrever

EU’Isenção de taxas de licenciamento Não é aplicado automaticamente. De facto, para evitar a cobrança de 90€ na fatura, é necessário apresentar Pedido nos seguintes prazos:

2 de maio de 2023 para solicitar uma renúncia anual;

para solicitar uma renúncia 31 de julho de 2023 Para solicitar uma isenção segunda metade do ano.

Os candidatos que pretendem solicitar a Isenção Anual devem ter concluído i 75 anos em 31 de janeiro de 2023. Se o requisito de idade for atingido até 31 de julho de 2023, a isenção valerá apenas para o segundo semestre.

O pedido de isenção da taxa de licenciamento RAI 2022 é da responsabilidade direta do sujeito passivo ou de um dos seus herdeiros, que o pode apresentar através da aplicação web em Site da Receita Federalou pelo PEC no endereço [email protected].

Em alternativa, caso o pedido de isenção não possa ser apresentado por via eletrónica, o formulário pode ser submetido acompanhado de documento de identificação válido, através encomenda registrada No endereço “Agência de Receitas, 1ª Direção Regional de Turim, Gabinete de Licenciamento de Televisão, PO Box 22, 10121 Turim”.