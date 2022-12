Ispra, os resíduos urbanos e a recolha seletiva voltam a crescer enquanto a reciclagem diminui

Sistemas de gestão localizados em território nacional continuam em queda e exportações sobem: +13,3% em um ano

[21 Dicembre 2022]

O Instituto Superior de Investigação e Protecção do Ambiente (Ispra) eu entrei O Relatório de Resíduos Urbanos 2022 de hoje, que dá conta (com dados atualizados até 2021) da produção, recolha e gestão dos resíduos gerados diariamente em e pelas nossas casas.”previamente absorvido“.

E esta é a parte mais visível dos resíduos, mesmo sendo resíduos especiais – Produtos de empresas, atividades comerciais, saúde, etc – lua crescente cinco.

Ispra documenta que em 2021 a Itália gerou 29,6 milhões de toneladas de resíduos urbanos, um aumento de 677 mil toneladas (+2,3%) em comparação com 2020 marcado por restrições epidemiológicas. Ao mesmo tempo, a coleta seletiva também cresceu (64%, +1% em 2020), pouco acima da meta que a lei deveria ter alcançado em 2012 (65%). Ao mesmo tempo, porém, a reciclagem diminuiu: graças a métodos de cálculo mais rigorosos – definidos a nível europeu – a percentagem de preparação para reutilização e reciclagem parou nos 48,1% face aos 48,4% em 2020.

Como pode existir essa lacuna entre diferenciação e reciclagem? Ispra confirma “um fosso cada vez maior entre a percentagem de agregação diferenciada e as taxas de reciclagem, atestando que a agregação, embora constitua uma etapa da maior importância para a obtenção de fluxos homogéneos, não pode ser a única componente a alcançar elevados níveis de reciclagem, é necessário garantir que as quantidades coletadas também sejam de alta qualidade para permitir uma reciclagem eficiente. Além disso, o desenvolvimento das coletas deve necessariamente ser acompanhado pela disponibilidade de um sistema de gerenciamento vegetal adequado.”

Mas, justamente, as usinas manejadas continuam em declínio – as que estavam em operação em 2021 eram 657, ante 673 no ano anterior – enquanto as mais novas e modernas não estão sendo construídas por causa do número cada vez maior. Síndromes de Nimbe (Não no meu jardim) e Nimto (Não no meu círculo eleitoral) o que dificulta sua execução.

Então, como lidamos com nossos resíduos? 19% ainda vão para aterros, 18% são incinerados, enquanto a reciclagem absorve 50% dos resíduos urbanos produzidos (23% da parte orgânica, 27% das restantes partes diferenciadas), enquanto as exportações continuam a crescer (+ 13,3% em 2020) para 659.000 toneladas (das quais 4.436 toneladas são resíduos urbanos perigosos) destinadas principalmente à Áustria, Portugal, Espanha, Hungria e Holanda.

Mas os resíduos municipais não só viajam para o exterior, mas também o turismo doméstico tem um alto valor; Tanto é assim que se estima que o lixo se mova 68 milhões de km anualmente Dentro das fronteiras da pátria, em busca de plantas capazes de manejá-la, com graves repercussões ambientais e pelos custos pagos pelos cidadãos.

Apesar do art. 182-bis do Decreto Legislativo 152/2006 estabelece o princípio da autossuficiência para a disposição dos resíduos urbanos não perigosos e dos resíduos gerados pelo seu tratamento a nível regional óptimo, a análise dos dados – explica Ispra no mérito – indica que os resíduos que sai das estações de tratamento muitas vezes é encaminhado para descarte mecânico-biológico em áreas diferentes daquelas em que foi produzido.”

De facto, 30,6% dos resíduos urbanos produzidos (80,9% resíduos urbanos indiferenciados) passam pelas Tmbs, ou melhor, pelas famosas “estações de arrefecimento” de gestão de resíduos. Outros resíduos saem (sobretudo desta vez), livres para depender do mercado e escapando assim à gestão de proximidade: 43,8% vão para aterros, 25% resíduos para energia enquanto apenas 0,9% (-13,9% em 2020) destinam-se à reciclagem .

Como você fica melhor? Antes de mais, pela preparação de um novo programa nacional de prevenção de resíduos, uma vez que o programa lançado em 2013 chegou ao fim (em 2021, o rácio resíduos urbanos/PIB diminuiu 6,8% face a 2010, superando a meta fixada em -5 % até 2020) e ainda não renovado: prever é O Programa Nacional de Gestão de Resíduos (Pngr), cuja redacção é confiada ao Ministério do Ambiente em coordenação com o Ministério das Empresas e o Ministério da Agricultura.

Baseado no passado pacote organizacional Além disso, na economia circular implementada na Itália pelas diretivas da UE, como afirma Ispra, “o descarte em aterros deve cair pela metade nos próximos 15 anos (10% até 2035), e a porcentagem de resíduos que será enviada será necessária. ser significativamente aumentada para garantir que 60% de reciclagem seja alcançada até 2030 e 65% até 2035.”

Para atingir esses objetivos, a coleta seletiva de resíduos deve crescer em quantidade e qualidade, mas, ao mesmo tempo, as plantas e sistemas de gerenciamento de resíduos devem crescer. Pontos de venda para produtos reciclados.

A ajuda neste sentido pode sempre vir da Pngr: uma vez que “as obras, instalações e infraestruturas necessárias às exigências fabris definidas pelo Programa Nacional de Gestão de Resíduos constituem intervenções de interesse público, inadiáveis ​​e urgentes”, em caso de inércia nas ações de autorização que não sejam da competência do Estado (e, portanto, geralmente sujeitos à jurisdição territorial) “O Gabinete nomeia um Comissário para os Processos, a quem, em substituição, o poder de adotar as medidas ou procedimentos necessários”.