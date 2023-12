A União Europeia está a considerar uma nova directiva para limitar os atrasos nos pagamentos

Uma em cada quatro falências na União Europeia deve-se a atrasos de pagamento. Acima de tudo, são as pequenas empresas que pagam o preço. Está atualmente em curso em Bruxelas uma revisão da diretiva em vigor desde 2011: as novas propostas serão analisadas pelo Parlamento Europeu a partir de setembro.

Os atrasos nos pagamentos são um fardo para os empresários europeus. Causa problemas de folha de pagamento, investimentos e fluxo de caixa, sem falar no impacto emocional. Na Europa, uma em cada quatro falências deve-se a atrasos de pagamento: o custo anual para a economia europeia é superior ao PIB total da Finlândia.

As pequenas empresas são as que pagam o preço acima de tudo. A estilista Caroline Dart dirige uma empresa de roupas na França. “Fazemos coleções pequenas, de edição limitada, desenhadas por mim. Agora começamos a desenvolver vendas B2B, ou seja, vendas para lojas”, diz Dart. “É uma nova estratégia com seus pontos fortes, mas também com aspectos que são menos administrável.” “…Se uma loja decidir não pagar, teremos um problema em mãos. Se você multiplicar isso por 10 lojas, fica muito difícil e estressante.”

“Quando você dirige uma empresa, não há garantia de que receberá um contracheque no final de cada mês, e essa é a grande diferença”, diz Dart. “É preciso tempo e esforço para recuperar esse dinheiro. certeza de que, em todos os casos, após a conta ser paga no prazo de 30 “Um dia, isso faria uma enorme diferença, certamente para os nossos níveis de estresse e para a nossa capacidade de dormir”.

Os atrasos de pagamento custam anualmente às empresas europeias 275 mil milhões de euros. Somado a isso há um efeito dominó: cada atraso causa mais quatro. De acordo com a Diretiva Europeia de 2011, as autoridades públicas devem pagar as suas dívidas no prazo de 30 dias, enquanto as empresas têm até 60 dias para pagar as suas dívidas. As empresas credoras têm direito a juros de mora.

A nova revisão da diretiva promoverá uma cultura de pagamento atempado, combaterá práticas contratuais abusivas e permitirá que as pequenas empresas protejam os seus direitos. As propostas serão apresentadas em setembro e depois discutidas pelo Parlamento Europeu.

“Quando você produz um produto ou presta serviços a um cliente, o não recebimento do pagamento afeta o seu capital de giro”, afirma Véronique Willems, Secretária de Artesanato e Pequenas Empresas da UE. O Comité está a rever as orientações sobre atrasos de pagamento. “Gostaríamos de ver um prazo máximo para o pagamento: máximo 30-60 dias para empresas e administrações públicas e, portanto, para ambas – diz Willems -. Em segundo lugar, queremos clarificar o conceito de ‘manifestamente injusto’, que é muito vago.”

O sector da construção é o sector mais afectado pelos atrasos nos pagamentos. A Federação Europeia de Construtores de Casas representa as PME e os artesãos deste setor na Europa. O Secretário-Geral Fernando Sigcos Jiménez explicou-nos por que razão as longas cadeias de valor na construção causam problemas para quem está no final da cadeia.

“Por vezes, o contratante principal, geralmente os grandes operadores económicos, é obrigado a esperar até que todo o projeto seja entregue antes de pagar aos vários intervenientes nele envolvidos”, diz Jiménez. “Isto cria um desequilíbrio de poder.” Com as metas estabelecidas pelo Pacto Ecológico Europeu para a transformação ambiental, o setor da construção também está sob pressão. “Para avançar para uma forma mais ambiental de fazer construção, é necessário investir mais nas pessoas ou na inovação – diz Jiménez – mas este é um aspecto que foi morto no berço devido aos atrasos nos pagamentos”.