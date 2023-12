O Foton Tunland G7 faz sua estreia na Itália

30 lojas – o Fóton É uma empresa chinesa fundada em 1996 e com sede em Changping, Pequim, controlada pelo Grupo BAIC e especializada na produção de… Veículos comerciais Caminhões leves, ônibus e vans. É uma marca que não conhecemos, mas graças à cooperação com ela EMC Itália (Eurasia Motor Company), empresa que atua desde 2005 como importadora de automóveis, também chegará às nossas latitudes. O veículo que será importado é a pick-up Foton Tunland G7 A EMC Italia garante um serviço de assistência bem como uma rede de 30 pontos de venda. Os primeiros exemplares começarão a chegar à sede da EMC Itália em dezembro de 2023 e serão distribuídos aos revendedores.

Picape clássica – o Foton Tunland G7 E Seu comprimento é 534 cmSua largura é de 194 cm, sua altura está entre 187 e 190 cm e sua distância entre eixos é de 311 cm. Possui corpo medindo 152 cm de comprimento, 158 cm de largura e 44 cm de altura. Graças à distância ao solo de 20 cm e à presença de uma versão com tração integral com engate eletrônico e marchas baixas, deve garantir excelente desempenho off-road.

Manual ou automático – o Foton Tunland G7 Está equipado com um motor turbodiesel de 2 litros com 162 CV e 388 Nm. O motor fabricado pela Aucan, que cumpre a norma Euro 6E, foi concebido para reduzir o peso e garantir a máxima eficiência e durabilidade. Disponível com cabine com Cinco assentos Assento, tanque 76 litros, caixa de câmbio Manual 6 marchas ou automático ZF de 8 velocidades.

hardware – o Foton Tunland G7 Está disponível em um nível de acabamento que inclui: interior em couro com acabamento em favo de mel, bancos com ajuste elétrico, controle de cruzeiro, sensores de estacionamento integrados com câmera 360 graus, sistema multimídia com tela sensível ao toque de 10,25 polegadas e display multifuncional Display colorido de 7 polegadas integrado no painel de instrumentos, iluminação ambiente em LED com opção de até 7 cores e interruptores inteligentes com recurso de ligar e desligar automático. Em termos de segurança, dispõe de série de 6 airbags, sistema de travagem com 4 travões de disco integrado com Bosch ESP que inclui ABS, EBD e TCS, sistema que avisa o condutor em caso de mudança indesejada de faixa e aviso de curva. sistema. Detecta a presença de veículos na área dos retrovisores traseiros e alerta sobre colisões dianteiras e traseiras.

quanto custa isso – o preço De Foton Tunland G7 é 31.000 euros Para a versão com caixa de velocidades manual e 33.000 euros Para quem tem automático. A única opção é a pintura metálica, que custa 488 euros.