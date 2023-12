Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 13 de dezembro de 2023

Aguardando as decisões do Fed sobre política monetária. O BancoBPM está em cerca de um ponto percentual e meio. As empresas petrolíferas não têm direção

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Registre diferenças mínimasAguardando as decisões do Fed sobre política monetária. De acordo com Pierre Verret – analista técnico da ActivTrades – a ausência de indicadores importantes na reunião poderia manter o status quo para as ações, enquanto é claro que qualquer declaração pessimista alimentaria o sentimento do mercado e empurraria as ações para novos máximos.

16h30 Ftsimibe Ganhou 0,03% para 30.351 pontos, após oscilar entre a mínima de 30.326 pontos e a máxima de 30.466 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações subiu 0,01%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,24%) e Índice FTSE Itália Star (+0,21%).

o Bitcoin Ultrapassou os 41.500 dólares (pouco mais de 38.500 euros).

o Spread de títulos Btp Foi confirmado em 175 pontos O retorno da BTP por dez anos O que foi relatado como inferior a 3,95%.

para’euro Foi confirmado abaixo de $ 1,08.

o Títulos do setor bancário Fique no centro das atenções.

o bancopbm Registando uma descida de 1,57% para 5,01 euros. Alguns bancos de investimento reviram a sua avaliação do instituto após a apresentação do plano de negócios 2023/2026.

As ações do setor petrolífero estão sem direçãoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova Iorque (o contrato expira em janeiro de 2024) regressou aos 69 dólares por barril, partindo de um mínimo intradiário de 67,71 dólares.

No FTSEMib destaca regressão Equipe Telecom Itália (-3,36%).

Mas subindo fortemente Amplificador (+3,84% para 30,58€). A empresa anunciou que assinou um acordo vinculativo que lhe permitirá entrar no Uruguai graças à aquisição do Grupo Audical, operadora nacional no setor de saúde auditiva.

Na MidCap, o segmento se destaca Visão de Antares (Suspenso por queda excessiva com queda teórica de 31,2%). A empresa anunciou que iniciou a revisão da solidez de seus recebíveis relacionados ao fornecimento de centros governamentais (L5). À luz dos exames iniciais, a Antares Vision acredita que as metas financeiras previamente comunicadas ao mercado poderão não ser alcançadas. As atividades de monitoramento ainda estão em andamento.