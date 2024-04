Ataque nuclear a um avião: um exercício sensacional baseado em Aviano e na Alemanha: a simulação “horrível”

Base Aérea Aviano-Spangdahlem (AlemanhaLander Renânia-Palatinado fica a poucos quilómetros da fronteira com o Luxemburgo) e a Força Aérea dos EUA é uma das Aviano Unidos num treino que te dá arrepios. Porque o cenário é o que antecede a escalada da guerra NuclearEmbora utilizando armas táticas e não estratégicas. A seriedade da operação fica evidente nas roupas técnicas utilizadas pelos soldados participantes do exercício: verdadeiramente horrível. No detalhe, foi uma operação especial para resgatar e desinfetar um avião F-16 vindo de uma área com alta radioatividade.

Ataque nuclear à base de Aviano

A intensa tensão no tabuleiro de xadrez geopolítico global torna o cenário nuclear real credível – mesmo que não seja de todo desejável – e, portanto, não apenas teórico e baseado no conceito de dissuasão mútua. Mesmo no campo de batalha ucraniano, por exemplo, tem-se falado frequentemente sobre a possibilidade de a Rússia utilizar armas atómicas tácticas e, portanto, de menor potencial, em comparação com ogivas estratégicas. Em Aviano também foi decidido intensificar a formação para estar preparado para trabalhar também nestes contextos. Em detalhes, durante o exercício também organizado em Aviano, os pilotos de caça F-16 aprendem como relançar com segurança uma aeronave exposta à radiação nuclear.

As aulas presenciais foram seguidas de ensaio. Os pilotos estavam cobertos da cabeça aos pés com trajes de proteção amarelos, botas de borracha, luvas e máscara de gás. Mais de 30 aviadores de diversas origens profissionais participaram na resposta, incluindo socorristas, pessoal médico e de reabastecimento, trabalhadores de equipamentos de aeronaves, equipes de armas e trabalhadores de manutenção. Dosímetros pessoais eletrônicos, do tamanho aproximado de um cartão de crédito, foram acoplados aos trajes para monitorar a exposição individual à radiação, e outros instrumentos detectaram o nível de partículas radioativas no ar e a bordo. De acordo com o cenário, os adversários utilizaram armas nucleares táticas contra os aliados. “Foi possível realizar uma missão de contra-ataque através de materiais radioativos – explicou Joe Potacek, um dos treinadores -. A ideia é: “Como a Força Aérea continua a sua missão?” – Ele disse – Como podemos manter o avião em voo e ao mesmo tempo proteger as pessoas? O treinamento pode ser aplicado em diversas situações, como exposição à radiação decorrente de acidente em usina nuclear, como o ocorrido em Fukushima, no Japão, após o terremoto e tsunami de 2011.

radiação

No exercício, também realizado em Aviano, os pilotos inseriram os dados em uma planilha Excel e calcularam a hipotética exposição à radiação. Essas informações permitem que os líderes avaliem os riscos. Os pilotos que usavam máscaras de gás aprenderam a se comunicar por meio de sinais manuais, como bater na cabeça uns dos outros caso se sentissem mal. Os trabalhadores da manutenção tiveram que inspecionar cuidadosamente a entrada de ar do avião, procurando rachaduras ou amassados ​​nas pás do motor.

Aviões F-16 voando

Entretanto, existem outros movimentos dignos de nota, mas desta vez relacionados com o panorama geopolítico do Médio Oriente e não com o panorama geopolítico da Europa de Leste. De acordo com vários fundos, na verdade, umAlguns F-16 da Base Aérea dos EUA em Aviano fizeram uma “escala” na Base Aérea Militar Prince Sultan, na Arábia Saudita. O país é aliado dos Estados Unidos da América na região há anos e as relações fortaleceram-se ainda mais desde que o risco de escalada entre Israel e a República Islâmica do Irão se tornou mais real do que nunca. Nesse caso, Aviano atua como base logística para viagens.