Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 14 de maio de 2024

Dia ruim para Italgas. Foco no BFF Bank, depois das fortes oscilações registadas nas sessões anteriores. A2A teve um bom desempenho após o relatório trimestral

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e dos principais mercados financeiros europeus são registrados Diferenças fracionárias.

16h40 Ftsimibe Registando uma subida de 0,81% para 35.097 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 34.800 pontos e um máximo de 35.109 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações 0,78% recuperados. Também é bom Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,62%) e Índice FTSE Itália Star (+0,74%).

o Bitcoin Ainda está abaixo de US$ 62.000 (pouco mais de € 57.000).

o Spread de títulos Btp Ele quase alcançou 135 pontos com O retorno da BTP por dez anos Que ficou perto de 3,9%.

para’euro Consolida acima de US$ 1,08.

Dia ruim para Italgas (-1,39% para 5,31€)Depois de espalhar Resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024. Além disso, a empresa anunciou que, na sequência de uma oferta não vinculativa para a totalidade do capital social da 2i Rete Gas, os acionistas concederam à empresa cotada no FTSEMib um período de exclusividade para realizar a devida diligência destinada a formular uma oferta vinculativa para a 2i Rete Gas. Aquisição de 100% do capital da 2i Rete Gas. A Italgas pretende concluir a aquisição recorrendo a um empréstimo “ponte” garantido pelo JP Morgan; A empresa especificou que o refinanciamento do empréstimo poderia ser feito através de uma combinação de instrumentos de capital, dívida ou instrumentos “semelhantes a capital”.

Sempre no centro das atenções eu estou Títulos do setor bancário.

focar em Banco BFFIsto depois das fortes oscilações registadas nas sessões anteriores. Registre o endereço A Redução de 3,15% Ao preço de 8,91 euros. A Bolsa Italiana anunciou que, a partir de quarta-feira, 15 de maio de 2024, será restabelecida a possibilidade de realização de ordens sem limite de preço (melhores ordens) sobre as ações ordinárias da instituição.

As atuações também se destacam Monte dei Paschi di Siena (+3,08%) e Banco BBR (+4,52%).

A2A Confirma-se em território positivo (+0,99% para 1,9865€)Depois de espalhar Resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024. A administração da empresa revisou suas orientações financeiras para todo o ano de 2024 e além.

Muito muito bom Stellantis (+1,9%) e Equipe Telecom Itália (+2,11%).

para Fatia de estrela Insights importantes entre empresas que divulgaram seus resultados trimestrais.