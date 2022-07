Esta Ferrari vale mais do que um carro novo

Quando um carro é tão raro e lendário, vale muito dinheiro mesmo se encontrado em mau estado! A evidência vem dessa “descoberta do celeiro” que infelizmente não aconteceu em condições ideais, veja essa foto.

Em média, um carro usado Você pode perder entre 60 e 70 por cento do seu valor inicial dentro de quatro ou cinco anos, dependendo do modelo de que estamos a falar, da sua raridade e – escusado será dizer – das condições em que o detém. Você também pode comprar o Porsche Carrera de última geração, se o deixar acumulando ferrugem e poeira em uma garagem abandonada, ninguém nunca o comprará pelo preço que você pede!

Mas esta carta não parece se aplicar para alguns modelos O que parece manter seu valor inicial um pouco intacto, mesmo após anos de inatividade, poeira, ferrugem, etc. Vamos pegar a Ferrari de que estamos falando hoje: quando você vê a foto você nunca vai acreditar no preço que o dono estabeleceu para se livrar dela.

No entanto, há uma coisa importante a dizer antes de prosseguirmos: alguns carros se tornaram tão raros e tão amados pelos colecionadores ao longo dos anos que seu uso… só cresceu em valor! Series Ferrari 250 Por exemplo, é famoso por ser um dos carros mais caros do mundo: produzido entre os anos 50 e 60, a família inclui 250 carros com preços que variam de cerca de 300.000 a 1 milhão de euros!

Recuperação? Seu repolho…

O carro que vemos na foto é um Ferrari 250 GTE de 1962, um modelo particularmente desejável por colecionadores que infelizmente não resistiram bem ao desafio do tempo. Também por culpa do proprietário anterior que, por algum motivo desconhecido para nós, o deixou sozinho em um celeiro sem sequer um trapo para protegê-lo da ferrugem. O resultado é que o revestimento é coberto com musgo, o que é especialmente difícil de remover …

O pesadelo dos donos de carros de luxo Resumindo: parece difícil pensar naquele carro Pintado uma vez em uma linda libré azul Agora está enterrado sob aquele gramado inglês em sua moldura. E era difícil acreditar que essa sucata, que também carecia de muitos componentes mecânicos, fosse vendida por um total de £ 110.000!

Considerando que um carro em tão bom estado pode valer a pena até três ou quatro vezes No entanto, esse número nos faz pensar que o novo proprietário sabe de algo que estamos ignorando. Ou talvez ele simplesmente tenha um grande conhecimento mecânico e uma boa reserva de peças de reposição, então restaurar este espécime não lhe custará muito dinheiro. De qualquer forma, estamos curiosos para ver o carro restaurado ao seu esplendor original: quanto tempo levará para você?