Roma, Scratch Thiago Pinto: o homem certo para um gigante adormecido

“Este clube é como um gigante adormecido. Pretendemos acordá-lo.”. palavra de Ryan FriedkinO filho de Dan e sua mão direita na cabeça Roma. O contexto é o dia da sua inauguração no topo do clube amarelo vermelho, em 3 de setembro de 2020, e as palavras são poucas e efetivas porque devem deixar imediatamente espaço para os fatos. E o primeiro tremor de mover a fera de uma posição deitada não demorou a chegar: a partir de 1º de janeiro de 2021, graças a um acordo alcançado semanas atrás, Thiago Pinto é o novo gerente geral da Roma. Um homem de campo, ainda mais do que um homem de escritório, é capaz de absorver o sutil paradoxo que seu papel exige como poucos.

Thiago Pinto. Gerente Geral de Roma

Você tem que ser mediador, DiplomatasFalantes habilidosos, mas ao mesmo tempo conscientes do que se está mastigando grama verde, você tem uma linha comum com o treinador e obedece aos seus ditames. Mesmo sem sapatos nos pés, que entretanto os seus cidadãos Peso da Régua Ele parou por um tempo para se dedicar aos estudos. Licenciado em Pedagogia e Mestre em Economia, Thiago Pinto olhou para o mundo de Roma Depois de ter monopolizado positivamente o mercado Benfica. Os resultados falam dele desde 2017, ano em que planeou as primeiras compras e vendas com o clube Lusitania. O amanhecer de uma subida rápida culmina o dia com a chegada de Paolo Dybala Na Cidade Eterna.

Thiago Pinto, gerente geral da Roma

Thiago Pinto e Benfica: 200 milhões de “aperitivos”

tradições culinárias romano Está enraizado no imaginário coletivo. Fala-se de pratos principais e secundários e sobremesas, mas também de grandes aperitivos que correm paralelamente aos A carreira de Thiago Pinto antes de chegar Romanós o colocamos como voltando a uma era Benfica. O clube, apesar de ser um dos mais famosos em Portugal, não tem força económica Manchester ou Paris Saint Germainsem falar na atratividade Bayern de Mônaco ou Real Madrid. A resposta, nos universos semelhantes, está em O poder das ideiasque se traduz em linguagem econômica significa aproveitar ao máximo os meios à disposição do indivíduo.

E de terno e gravata, Thiago Pinto fez a diferença logo de cara Como o número 10, encontrar um criador de jogos dentro Cantera E revendê-lo por 120 milhões de condição. Está localizado ao redor João FélixO Gioconda Das ações do gerente geral português, que achou por bem trazer alguns outros afrescos. dele Benfica De fato, o campeonato de 2019 se destaca Robin Diasvendido por US$ 72 milhões para a cidade, junto com Gedson FernandezOutro Cantrano custou aos Spurs 20 milhões de resgates. Nada mal, para aperitivos vale mais do que 200 milhões de euros.

Darwin Nunez, antigo avançado do Benfica

O Primeiro Colosso: O Caso Darwin Nunez

A temporada 2019/20 é a última temporada a viver plenamente Thiago Pinto em escritórios Benfica. Como homem de transferência, havia a necessidade de encontrar um nº 9 acessível e que pudesse garantir alvos de colapso na Liga portuguesa e na Europa. mesmo em casa as águiasno final de um verão quente condicionado pela Covid, Darwin Nunez está caindoMenino uruguaio de Almeria por 34 milhões de euros. O arremessador provaria ser um investimento bastante bem-sucedido nos meses seguintes, culminando em uma venda recorde em julho de 2022. O talento retirado do atual gerente geral da Romana verdade, transformou-se em Liverpool por cerca de 100 milhões. Se João Félix é a Mona Lisa, Darwin Com certeza é Guernica: forte, confuso, fortemente simbólico. E neste caso, capaz de resumir perfeitamente ordem e calma Thiago Pinto Em encontrar talentos é muitas vezes a confusão acidental do mercado de transferências.

Tiago Pinto, RomaImage Sport

Impacto na Roma: Thiago Pinto e José Mourinho

Nem tudo que reluz é ouro, então também funciona Roma. Após a chegada do novo gerente da área de mercado, contato total Português entre Thiago Pinto e Paulo Fonseca Não levará por cerdas aos resultados desejados e amarelo e vermelho Ele fechará em sétimo lugar e será eliminado das semifinais de Liga Europeia. Assim os filhos do sol ibérico têm uma linguagem que os une, mas é Bento quem adivinha – com aprovação Friedkin – Aquele banco Roma Precisa de uma sacudida. E não qualquer um. O vermelho e o verde de Portugal ficam em segundo plano, mas Palma A equipe aumenta: José Mourinho está fora do bolo A partir daí, a história recente do Clube Capitolino viu um boom em todos os seus aspectos.

Thiago Pinto, general manager da AS Roma e Mourinho, treinador da AS Roma

Para começar, o movimento comunicativo é engenhoso. Mourinho Foi anunciado logo após a eliminação de Liga Europeia, para adoçar a pílula e fazer os torcedores entenderem como o clube já está caminhando para o planejamento da próxima temporada. nesta ocasião, Thiago Pinto Ele prova que é capaz não apenas de encontrar talentos emergentes, mas também de trazê-los Na corte de Roma No futebol italiano, o Olympus não é mais um treinador que pode ganhar tudo e em todos os lugares em sua carreira. As declarações se esgotam imediatamente, e a temporada 2021/22 voa entre dificuldades e trabalho sinérgico entre as duas partes.

José Mourinho, treinador da RomaImage Sport

Falando em campo: Conferência da Liga

Parece que mexer no mercado de transferências não satisfaz MourinhoPelo menos na frente das câmeras. Mas a impressão que se tem dos portões de Trigoria é ao mesmo tempo a de uma frente única, com comando no campo e não horas de avião, que você vê em Tiago Pinto é a cola perfeita entre o camarim e os pisos superiores. Trabalho anterior do Benfica leva à sombra do Coliseu Tami lbrahimRoy PatricioMarchar kumpula Waldor Shumorodov. Ao mesmo tempo, estamos nos livrando de grandes demissões, e a corrida sazonal, apesar de sofrer frequentes detenções na Série A italiana, é a vencedora do Liga da Conferência. Friedkin RomaThiago Pinto e Mourinho estão finalmente de volta com uma Taça dos Campeões Europeus na Cidade Eterna.

Pellegrini, Conferência da Liga

Essa vitória não é apenas um enriquecimento do show, mas também uma demonstração prática do que a administração havia considerado meses antes. lá Roma Conferência jogou de sétimo na classificação e empatou máximo de sua condição. Como alguém fez anos antes na administração do Benfica. dê a ela palavrasPor fim, na capital houve uma transição para fatos. A privacidade de Thiago Pinto Logo aparecer na frente das câmeras e jogar muitos em lugares-chave no mercado de transferências foi essencial durante a temporada, preparando-se para o salto final de qualidade.

Paulo Dybala e Thiago Pinto – Roma

Roma, Thiago Pinto e Dybala: O gigante abriu os olhos

Em aproximadamente 365 dias, são determinados o prazo e o preço técnico dos nomes, seguidos de Roma No terreno acidentado transferência de mercado. Do empréstimo simples de Sergio Oliveira, passamos, em pouco tempo, ao namoro Wijnaldum E a SauloMas o ponto de virada veio no pacote ofensivo. Thiago Pinto Ele foi o arquiteto da operação de mercado de transferências mais importante da história moderna do Gielorous: a chegada de Paolo Dybala. depois da despedida JuventusO alegria Ficou sem corpo para enfeitar, e o gerente e colaborador na Friedkin Espere o momento certo para fazer sua jogada.

Paulo Dybala

Sem pressa, sem dar o passo mais longo do pé, como um predador marinho esperando sua presa pousar na superfície da água. Thiago Pinto E pessoal do mercado em casa Roma Eles conquistaram 10, corporativos, canhotos dourados e um ícone do futebol italiano na última década. Quanto ao trato MourinhoCampo e marketing andam de mãos dadas e com uma cláusula contratual protegendo ambas as partes do gelo, Operação Dybala É a verdadeira obra-prima da era Pinto. Um nome que sugaria os olhos ansiosos dos adversários, cobraria dos companheiros e elevaria o nível. Um grande sucesso aguarda o futuro. o gigante Abriu os olhos: agora tinha que se levantar e andar de pé.