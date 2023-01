O mercado automobilístico, a chegada do novo SUV na Itália: o preço é realmente incrível. Boas notícias que também afetarão nosso país em 2023

São muitos os carros que veremos chegando ao mercado italiano no início do novo ano. Entre os lançamentos mais aguardados está uma versão do SUV da China que promete ser bastante competitivo em termos de preço.

Do mundo dos smartphones ao mundo das televisões, e dos computadores aos carros, o China O mercado global já está inundado há anos. Se antes parecia impossível contar com uma marca para Republica de pessoasPor ser considerado um padrão de qualidade muito baixo, o discurso mudou profundamente agora.

O preço não é tão ridículo quanto costumava ser, mas a construção e a confiabilidade cresceram em conjunto. No setor automotivo, a China está conquistando um espaço importante para si, com novas marcas prontas para fazer incursões também no complexo setor italiano. Por exemplo, estamos falando de MétodosSua excelente capacidade de alcançar SUV Relação preço-qualidade competitiva.

inovador U6 Você estará presente em nosso país a partir de 2023. Ele pode se orgulhar de alguns recursos interessantes, desde o consumo até o desempenho. O alcance declarado é na verdade de 400 quilômetros.

Mercado automotivo, a companhia aérea lança seu novo SUV na Itália: todas as características

Dê uma olhada nas características Da U6 AirlinesComecemos por dizer que tem as seguintes dimensões: Seu comprimento é de 4805 mm, sua largura é de 1880 mm, sua altura é de 1641 mm e sua distância entre eixos é de 2800 mm.

O motor é estritamente elétrico, Com uma potência de 160 kW / 218 cv E o torque máximo é de 315 Nm, a capacidade das baterias é de 63 kWh e a aceleração De 0 a 100 km/h em apenas 7 segundos (Nada mal considerando a carga útil). A velocidade máxima limitada é definida eletronicamente para 160km/h.

O design interior do novo 2023 Airways U6 apresenta: coloração creme, azul escuro e salmão, com grande tela digital de 14,6 polegadas Ele fica em cima de um bloco de carregamento sem fio independente.

O equipamento inclui estofamento em couro, espelhamento de smartphonesinterior em alumínio, sistema de som premium Magnat com 10 alto-falantes, Além disso, um sistema de aquecimento por bomba de calor e compatibilidade com atualizações de software over-the-air.

Quanto custa o Ways U6: preços realmente competitivos para o segmento

a respeito de Capacidade do porta-malasTemos beleza disponível neste carro 472 litrosexpansível com os bancos traseiros rebatidos, máx. 1260 litros.

a SUV Coupé Aiways U6 Ele contém uma bateria capaz de carregar até 90 kW com um carregador DC rápido. você passa De 30 a 80% em apenas 30 minutos.

As variantes a serem lançadas no mercado devem ser muitas, também no que diz respeito às configurações de motores. Aqueles com motivos duplos devem permitir que ela compita em igualdade de condições com tais bestas sagradas. Polestar 2 e Tesla Model Y. por preços, Ways U6 é vendido por entre 35 e 40 mil eurosDependendo dos modelos.