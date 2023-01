Esta é a Itália, pronta para ir. Salvatore: “Muito espaço para crescer”

O empate com a Espanha lança a Azzurre a novos patamares: “Descer e recomeçar com a mesma força. Defendemos as conquistas conquistadas”

O que restará de 2022? Fácil, a atração histórica para nacionalidade italiana para Francisco Salvatore com a Espanha. Um autêntico devaneio, um (aparentemente) insignificante 2 a 2 após quarenta minutos efetivos que, no entanto, tem um peso imensurável na economia e na história do movimento italiano, e do movimento de mulheres em particular. Simplesmente porque esperaram uma vida inteira, desde o momento em que o projeto saiu. A esperança de que podemos fazer melhor agora é realmente tangível e gera entusiasmo como nunca antes.

então treinador Francisco Salvatore aos nossos microfones. “O balanço da seleção nacional é definitivamente positivo. Positivo pelos resultados, pelo desempenho e sobretudo porque nos propusemos o objetivo de consolidar o trabalho feito e talvez dar pequenos passos em frente, e assim foi. Todos esperávamos o apuramento para a Final Four do Campeonato da Europa, mas infelizmente não há amigos no sorteio, e defrontar uma equipa como Portugal, vice-campeão europeu, não foi nada fácil. No entanto, foi um jogo onde vimos heróis, e por vezes conseguimos acompanhar uma equipa cheia de heróis. Então, na segunda parte da partida, pagamos um pouco de experiência. Na arena internacional nunca se pode ser superficial.

Passada a desilusão, voltámos a jogar este fantástico amigável com a Espanha. E lá em Las Rozas fizemos duas corridas muito fortes, apesar dos resultados diferentes. O primeiro valeu a pena e foi a primeira vez depois de todos esses anos. Foi uma performance muito intensa, tenaz e colaborativa. Pode-se dizer que o grupo da seleção se juntou à equipe e isso significa que conseguimos acompanhar os campeões europeus. Mesmo assim, na segunda corrida, algum descuido foi fatal. Infelizmente, ou felizmente, esta equipa ainda tem muito espaço para crescer mas precisa de jogar e trabalhar constantemente porque só assim se podem criar bases sólidas para a selecção nacional e para todo o movimento. A federação nos ajuda muito nessa questão e espero que continue assim, além de uma grande colaboração do departamento de futsal.

E assim o balanço é muito positivo mas ou porque gosto disto, ou porque há muito trabalho para fazer agora e estamos de cabeça baixa e em 2023 temos de recomeçar com a mesma intensidade e manter a posição que conquistámos. Sem dúvida graças às meninas que, apesar do pouco tempo disponível, sempre se colocam ao serviço da seleção e dão sempre tudo o que têm em campo. E acho que isso também foi visto. Considero um motivo de orgulho, é claro que a camisa da seleção é sentida, tem peso, e acima de tudo as meninas sempre pretendem honrá-la, e consegue. Este ano continuaremos em busca de novos talentos para ampliar a base“.