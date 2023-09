Novos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) definidos ao abrigo de directivas europeias rigorosas (previsão para Setembro)

lá Nova Diretiva Europeia A Lei nº 959 de 2023 aprovada pela Câmara dos Deputados e a Câmara introduz uma importante reforma do ETS (Sistema de Comércio de Emissões) que rege a troca de licenças de emissão de dióxido de carbono. Este sistema representa um mercado que desde 2005 permite que empresas de determinados setores da energia e da indústria obtenham permissão para emitir poluentes através da compra dessas ações. Esta é uma medida que pode ter um impacto significativo nos motoristas. Aqui porque:

O que muda com a nova diretiva europeia?

Como mudam os preços da gasolina e dos combustíveis?

A nova directiva estende-se ao sector do transporte marítimo e introduz um novo mercado de emissões dedicado ao aquecimento doméstico e ao transporte rodoviário. o companhias de petróleo Serão obrigados a pagar pelas emissões de dióxido de carbono provenientes da produção de combustível, mas o custo adicional irá inevitavelmente passar para o preço final da gasolina e do gasóleo. O sistema entrará em vigor em 2027, com previsões preocupantes. Este é um golpe direto para os motoristas europeus.

O primeiro passo para entender o risco é explicar o mecanismo de crédito de dióxido de carbono, que depende de empresas que investem em projetos para proteger o meio ambiente e sequestrar ou reduzir emissões de gases de efeito estufa, obtendo Mercado de ações ou ações verdes Que está à venda regularmente. Esses títulos são adquiridos por empresas que, devido às suas atividades produtivas, geram grandes quantidades de dióxido de carbono e, portanto, possuem dívidas de emissões. Comprar e pagar estes créditos em euros por tonelada de CO2 compensa as emissões totais, permitindo que as empresas continuem a emitir.

A nova directiva da UE abrange agora também o consumo de combustível de forma mais ampla. Formalmente, deve ser implementado pelo Estado italiano e prever algumas medidas preventivas para os automobilistas e para os grupos mais vulneráveis ​​da sociedade, através da criação do Fundo Social para o Clima para intervenções destinadas à estabilização dos preços. As medidas previstas são ainda bastante gerais, por exemplo A proibição de fornecedores de combustível Transferir mais da metade dos custos para os consumidores finais. No contexto dos investimentos financeiros, são as ordens de grandeza que importam mais do que as percentagens, que deverão crescer rapidamente no novo mercado discreto de créditos para transporte rodoviário.

As instituições europeias pretendem limitar o novo preço da quota de CO2 a 45 euros por tonelada, o que equivale a um custo adicional de 10 cêntimos por litro para a gasolina e 12 cêntimos por litro para o gasóleo. Dada a evolução dos preços no atual mercado do RCLE, existem cenários preocupantes pela frente. Os leilões europeus viram o preço das licenças aumentar de 8,34 euros por tonelada em janeiro de 2018 para uma média esperada de 86,17 euros para 2023 e 96,19 euros para 2024, de acordo com uma análise da Reuters. o previsão de preço As médias em 2025 atingirão os 104,84 euros por tonelada.

De acordo com as expectativas da Agência Internacional de Energia O preço das ações no novo mercado Envolverá um número de operadores muito maior do que o sistema actual, o que aumentará a procura e, portanto, os preços das acções colocadas à venda, uma vez que não há empresas suficientes envolvidas na sua geração através de projectos ambientais que exigem tempos cada vez mais longos para serem realizados. Este crescimento explosivo da procura poderá empurrar o preço por tonelada de CO2 para 200 euros, ou 53 cêntimos por litro de gasóleo e 47 cêntimos por litro de gasolina. Assim, se este aumento fosse aplicado aos actuais preços médios dos combustíveis, o preço da gasolina subiria para 2.288 euros por litro, enquanto o gasóleo ascenderia a 2.191 euros por litro, após dedução de quaisquer impostos.

Previsões dos preços da gasolina e do gasóleo para Setembro

Enquanto se aguarda a nova orientação, os preços dos combustíveis deverão, infelizmente, subir novamente em Setembro, após um certo nível de estabilidade nos primeiros dias do mês, e muitos comentadores preveem uma tendência descendente nas próximas semanas.

Tudo parece ter mudado desde ontem, quando a OPEP e a Rússia decidiram intervir na extracção de petróleo, baixando-a, o que inevitavelmente levou ao aumento dos preços do gasóleo e da gasolina, o que poderá fazer do bónus de 200 euros um estudo quase inútil do governo de Meloni para ajudar os cidadãos. Acima de tudo, são os menos ricos que pagam os custos de reabastecimento dos seus carros.