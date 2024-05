Do nosso correspondente Kiev – Ele caminhou dez quilômetros de chinelos durante dois dias. Sem água, sem comida. Ela só tinha uma vara na mão para se sustentar: “Caí duas vezes, mas levantei de novo”. Na noite de segunda-feira, uma patrulha a encontrou na estrada: Lydia Stepanevna Lomikovska, 98 anos, chegou sozinha e a pé de Oshiretin, A sexta aldeia ucraniana ocupada pelos russos nas últimas semanas. “Eles queimaram tudo. Até minha casa. Eu não tenho mais nada. Fiquei com medo, fui embora, quero ir para o meu filho. Algo assim que nem vimos em 41…” Eles romperam e Lydia escapou bem a tempo, depois que Osherytins como Beredichi e todas as aldeias na linha de frente em Donetsk que os ucranianos não conseguiam mais segurar haviam caído. A culpa é das armas americanas. Um dos oficiais diz: “Estamos esperando por eles há seis meses. Eles foram parados em carros blindados na fronteira com a Polônia. Verde, sem escrita. Todo mundo sabe que estou lá. Mas quando eles chegarão? Se você perguntar o que é necessário imediatamente, a resposta será: “Tudo”. Mas acima de tudo os patriotas. Há países que possuem sistemas de defesa muito avançados e já não fazem nada com eles. Por que não nos dão isso?” O porta-voz militar Nazar Voloshin admite: “Tivemos que recuar para não prejudicar mais os civis. Eles incendiaram tudo com os meios que temos, estamos tentando repeli-los.”

Eles são literalmente terra arrasada. Um drone filma os edifícios carbonizados de Chasev Yar, a fortaleza onde lutaram durante semanas, e do céu parece uma cidade de cadáveres. Em pé, apenas uma casa. A única luz é escura como breu, a cúpula dourada da igreja ortodoxa, meio destruída. Nas ruas, apenas o fantasma de um homem perdido e confuso: eram 12 mil almas e agora restam menos de 600, escondidas sabe-se lá onde. Para os russos, Chasev Yar é uma vitória mais pesada, talvez ainda mais do que Bakhmut e Avdiivka. Porque deste morro você poderá controlar melhor os tiros nas linhas ucranianas e no final da primavera o grande ataque será mais fácil – Se houver – em direção a Kryvyi Torits e às forças inimigas estacionadas ao longo do rio. Parece que os tempos estão se esgotando. Só em Abril, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que houve 3.800 ataques russos com drones, mísseis e bombas aéreas. No entanto, os números não são suficientes para Sergei Shoigu, ministro da Defesa de Putin: irritado com a lentidão no fornecimento, pede “um aumento no volume e na qualidade das armas” para reforçar esta frente e a frente em torno de Kharkiv. Não há razão para sermos complacentes, porque nem tudo faz sentido em Moscovo e o esforço de guerra é pesado: Ainda ontem, a Gazprom, o caixa eletrônico de energia da Rússia, Anunciou perdas no valor de 6,4 mil milhões de euros no mercado petrolífero europeu e a explosão do gasoduto Nord Stream em 2022.