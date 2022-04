Ucrânia: 360 mortos em Bucha, mundo em choque – O PONTO ÀS 17H – Mundo

Os massacres na Ucrânia chocaram o mundo. O número de civis mortos em Bucha aumentou. A comissária de Direitos Humanos da Verkhovna Rada Lyudmila Denisova escreveu no Telegram que o número será de 360, incluindo pelo menos 10 crianças. Segundo os sobreviventes, a residência principal do líder checheno Kadyrov ficava na cidade do norte do país. Denisova acrescenta que os russos atiraram nos rostos das pessoas, queimaram seus olhos, cortaram partes de seus corpos e torturaram adultos e crianças até a morte. “Não posso mais chorar”, disse o presidente ucraniano Zelensky.

“Os russos também matam e torturam membros da imprensa”, continua o comissário ucraniano para os Direitos Humanos, acrescentando que há novas informações sobre as circunstâncias da morte do diretor lituano Mantas Kvidaravicius em Mariupol. ‘Eu sou feito prisioneiro pelos racistas, e então eles atiram nele. Passageiros jogaram o corpo da saída na rua. Sua esposa arriscou a vida e o expulsou da cidade proibida para a Lituânia. A verdadeira causa da morte do diretor não foi anunciada até que ela acreditasse em si mesma.

O enviado da ANSA, Lorenzo Atianez, chegou a Makarev, onde 133 civis foram torturados e mortos, e conversou com o prefeito Fadano Tokar: “Foram encontrados corpos com as mãos amarradas e pelo menos dois casos de mulheres estupradas e depois assassinadas: “Um deles foi abatido. Encontramos os corpos. “Em algumas casas, o exército russo jogou granadas nos abrigos, porque eles não queriam que nos escondêssemos”, disseram os moradores de Makarev. Outros afirmaram: “Helicópteros do exército russo estavam atirando em carros na rua”. Eles acrescentaram, referindo-se à etnia dos milicianos da região em que a Brigada Russa do Extremo Oriente está treinando e que levará dos massacres de Busha.

O ministro das Relações Exteriores Kuleba anunciou que Kiev havia criado um arquivo online para “documentar crimes de guerra russos”, que, portanto, conteria “evidências coletadas das atrocidades cometidas pelo exército russo na Ucrânia que garantirão que esses criminosos de guerra não escaparão da justiça”. O arquivo começa com o som de sirenes e as seguintes palavras: “Além do mal, mesmo durante a guerra”. O site contém seções sobre vítimas, tortura, reféns e estupro. Ele aponta os números da tragédia: 1.563 mortos, incluindo 167 crianças, 4.820 crimes de guerra e 6.800 prédios destruídos. Números documentados por Kiev com testemunhos de civis e da mídia. Mas sobretudo em imagens: do hospital infantil bombardeado em Mariupol e do massacre de Posha. O site foi atualizado ontem com o ataque à estação de Kramatorsk.

Enquanto isso, a BBC informa que Moscou reorganizou seu comando operacional na Ucrânia, colocando o general Alexander Dvornikov, um oficial com ampla experiência militar em campo na Síria, no comando da invasão. Este comandante em particular tem experiência significativa com operações russas na Síria. A fonte, que foi consultada pela televisão britânica, comentou, explicando que a decisão visa melhorar a coordenação entre as diferentes unidades, que até agora foram organizadas e comandadas separadamente.

Alarme para a economia russa: a agência de classificação de risco Standard & Poor’s baixou a credibilidade da dívida em moeda estrangeira da Rússia de Cc/c para Sd/Sd, levando-a ao nível de “default seletivo”, um degrau acima de “D” de “default” ( O corte vem logo após a decisão de Moscou em 4 de abril de fazer pagamentos de cupom e principal em Eurobonds denominados em dólares em rublos.

Na frente diplomática, o Papa mais uma vez enviou seu benfeitor, o cardeal polonês Konrad Krajewski, à Ucrânia. É a terceira vez que o Cardeal da Caridade vai a um país em guerra, passando pela Polónia, mas desta vez o destino é Kiev. O objetivo não é apenas entregar uma segunda ambulância, mas também celebrar a Páscoa na capital ucraniana, permanecendo no país durante toda a Semana Santa.