Sepultura comum perto de Kiev. OTAN pensa em ter um exército permanente na fronteira

Imagens de satélite mostram um “comboio russo” no leste

No leste da Ucrânia, quase na fronteira com a Rússia, o exército da União enviou um comboio de cerca de dez quilômetros de comprimento com cerca de cem veículos a bordo, incluindo veículos blindados e artilharia, para a área da cidade de Veliky. Isso foi revelado por imagens de satélite coletadas em 8 de abril e analisadas pela empresa norte-americana Maxar Technologies. A cidade está localizada a leste de Kharkiv e o comboio se deslocou cerca de 80 quilômetros da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, na verdade: é a confirmação de que a Rússia agora quer se concentrar em Donbass. As fotos, segundo Maksar, mostram “veículos blindados, caminhões com artilharia rebocada e equipamentos de apoio” no comboio.