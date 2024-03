Também é benéfico para a Ucrânia

Guerra na Ucrânia As reivindicações dos agricultores estão misturadas numa mistura que ameaça embaraçar a União Europeia no seu apoio a eles KyivEmbora ontem a Comissão Europeia tenha proposto o aumento das tarifas sobre as importações de grãos, sementes oleaginosas e produtos derivados da Rússia e da Bielorrússia, incluindo farinha de trigo, milho e girassol. As tarifas são tão elevadas que efetivamente suprimem as exportações russas para a união.

Na quinta-feira, num link de vídeo com a reunião dos líderes da União Europeia no Conselho Europeu Presidente Zelensky Ele denunciou o tratamento diferenciado dado ao trigo ucraniano “jogado nas estradas ou ferrovias” e ao trigo russo “que tem livre acesso ao mercado”. Mas a nova proposta da Comissão muda as coisas.

O Presidente da Comissão Europeia sublinhou que as tarifas “reduzirão a capacidade da Rússia de explorar a União Europeia em benefício da sua máquina de guerra”. Úrsula von der Leyen. O efeito final é semelhante ao das sanções, com a diferença de que neste caso é necessária a unanimidade para as aprovar, e em várias ocasiões a Hungria atrasa a decisão antes de dar luz verde. “Estamos a trabalhar, a nível europeu, para responder às preocupações dos nossos agricultores – explicou von der Leyen no final do Conselho Europeu – com maior flexibilidade, regras mais simples e esforços para melhorar a sua posição na cadeia de abastecimento agroalimentar. Agora cabe também aos Estados-membros fazerem a sua parte”. “Ao mesmo tempo, mantemos isso”, acrescentou O nosso apoio inabalável à Ucrânia». Mas neste aspecto, a situação é mais complicada porque os agricultores europeus estão a protestar contra os produtos agrícolas ucranianos de baixo custo que inundaram o mercado interno, criando uma concorrência desleal. READ Afeganistão e Biden prontos para buscar ajuda de companhias aéreas - Última hora

Na verdade, nas Conclusões do Conselho Europeu, os líderes da UE pedem à Comissão e ao Conselho (ministros da UE) que trabalhem na identificação de “formas justas e equilibradas de abordar questões relacionadas com as medidas comerciais independentes da Ucrânia”. o que isso significa? A referência refere-se ao acordo temporário alcançado entre o Parlamento Europeu e os negociadores do Conselho na noite de terça-feira, que estipula: Eliminação dos direitos aduaneiros sobre os produtos agrícolas ucranianos Até junho de 2025 com salvaguardas para aves, ovos, açúcar, aveia, milho, grãos e mel. No entanto, este acordo deve ser confirmado por uma votação dos embaixadores dos 27 países nos próximos dias, mas a Polónia e a França também querem que o trigo ucraniano seja incluído entre os “produtos sensíveis”.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, segue o exemplo, dizendo que “o despejo de resíduos ucranianos está destruindo lentamente os agricultores europeus e húngaros”. Mas a Alemanha opõe-se a atacar o trigo ucraniano porque isso infligiria danos económicos significativos aos já instáveis ​​cofres de Kiev. O protesto começou nos últimos meses por parte de agricultores da Hungria, Polónia, Eslováquia, Bulgária e Roménia que receberam indemnizações. E agora os franceses aderiram. Mas a empresa italiana Coldiretti também procura atingir as mesmas exigências A Itália provavelmente juntar-se-á à Polónia e à França.

Os líderes da UE também apelaram à Comissão para que continuasse a trabalhar na simplificação burocrática e na expansão do quadro temporário para os auxílios estatais, a fim de reduzir as pressões financeiras sobre os agricultores.

