Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | Kiev: “Atingir a refinaria de petróleo em Tuapse, Rússia.” Cidades ucranianas sob bombas à noite: explosões em Odessa e Kharkiv

• O Senado italiano aprova a extensão das armas e passa-a ao Conselho

• 49 trocas de prisioneiros entre Moscou e Kiev desde o início da guerra

• A inteligência militar ucraniana “não tem nenhuma informação confiável” sobre quem estava a bordo do avião Ilyushin 76 que caiu na região russa de Belgorod.

• Os civis britânicos que fazem parte da “geração pré-guerra” deveriam estar preparados para ir à guerra contra a Rússia de Vladimir Putin, se necessário. • Disse o Chefe do Estado-Maior britânico, Patrick Sanders.

11h08 – Serviços ucranianos abrem uma investigação criminal sobre a queda do avião

O Serviço de Segurança Ucraniano SBU abriu uma investigação criminal sobre a queda do avião russo Il-76 na região de Belgorod. O Serviço de Segurança do Estado (SBU) relatou este assunto à Rrb-Ucrânia. A investigação é realizada ao abrigo do artigo 438.º do Código Penal da Ucrânia (violação das leis e costumes da Ucrânia).

11h03 – Reunião do Conselho da ONU a bordo do avião acidentado

O Conselho de Segurança das Nações Unidas está programado para se reunir esta noite em Nova York para tratar do assuntoUm avião militar russo caiu ontem perto de Belgorod. O Conselho ouvirá primeiro à porta fechada o relatório do Director-Geral da AIEA, Rafael Grossi, sobre a situação na central nuclear de Zaporizhzhya, e depois reunir-se-á a pedido da Rússia sobre a queda do avião Il-76 na região de Belgorod. Segundo o correspondente do Ukrinform em Nova Iorque, a primeira sessão fechada do Conselho de Segurança terá início às três horas da tarde, hora local, enquanto a segunda sessão terá início aproximadamente às cinco horas da tarde.

10h48 – Kiev: “Atinge a refinaria de petróleo em Tuapse, Rússia.”

O serviço de inteligência da Ucrânia, o SBU, anunciou que atacou uma refinaria de petróleo em Tuapse, na Rússia, durante a noite. Relatórios RBC Ucrânia. De acordo com fontes do Serviço de Segurança Ucraniano, drones atacaram a refinaria russa e, após duas explosões poderosas, eclodiu um incêndio generalizado.

10h08 – Moscovo explora a queda do avião para semear descontentamento na Ucrânia

Os líderes russos estão a explorar o desastre do avião militar de Moscovo (Il-76) que caiu ontem a nível mediático para semear o descontentamento na Ucrânia e minar o desejo do Ocidente de continuar a fornecer apoio militar a Kiev: escreve o Instituto Americano para o Estudo da Guerra em seu site. O presidente do Comité de Defesa da Duma Estatal Russa, Andrei Kartapolov, disse que a Ucrânia derrubou deliberadamente o avião Il-76 sabendo que continha prisioneiros de guerra ucranianos, e apelou à suspensão de todas as trocas de prisioneiros de guerra indefinidamente.

Entretanto, o vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, culpou as “lutas políticas internas” na Ucrânia por terem contribuído para o desastre. Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que está em Nova Iorque para participar nas reuniões do Conselho de Segurança da ONU, apelou a uma reunião urgente do próprio Conselho para discutir o incidente e acusou a Ucrânia de terrorismo. Estas acusações russas visam, em parte, semear o descontentamento na Ucrânia e alimentar a desconfiança no governo ucraniano, comenta o grupo de reflexão – uma estratégia consistente com muitos outros esforços dos meios de comunicação russos para enfraquecer a Ucrânia a nível interno.

09h57 – O número de infectados em Odessa aumentou para 6

O número de feridos no ataque russo da noite passada à cidade de Odessa (ver 3h32), no sul da Ucrânia, que atingiu uma fábrica de móveis, aumentou para seis: relata Sospilin no Telegram. A mensagem dizia que fragmentos do drone caíram sobre edifícios residenciais, ferindo civis. As defesas aéreas ucranianas abateram um total de 10 drones kamikaze russos na região de Odessa e um na região de Mykolaiv.

08h54 – As duas caixas pretas do avião Ilyushin acidentado foram encontradas

As caixas negras do avião russo Ilyushin 76 que ontem caiu na região de Belgorod e que foi abatido pelas forças de Kiev, segundo Moscovo, foram encontradas enquanto transportava 65 prisioneiros ucranianos para troca com soldados, e estão em “boas condições técnicas”. .” Russos. Isto foi relatado pela RIA Novosti, citando serviços de emergência.

08h04 – O Kremlin: “O assassinato de Ilyushin por Kiev foi um ato brutal.”

A derrubada do avião russo Ilyushin que transportava prisioneiros ucranianos, que Moscou acusa Kiev de ter cometido, foi um "ato incompreensível de brutalidade". Isto foi afirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, informou a Interfax. Peskov acrescentou que se Volodymyr Zelensky se referia a "uma investigação internacional sobre as acções criminosas do regime de Kiev, então há certamente necessidade disso".

07h55 – Kiev: “11 dos 14 drones russos foram abatidos durante a noite.”

As forças russas lançaram 14 drones suicidas sobre a Ucrânia durante a noite, 11 dos quais foram abatidos pelas defesas aéreas em Kiev: a Força Aérea anunciou isto por telegrama. “Na noite de 25 de janeiro de 2024, o inimigo lançou 14 drones de ataque (UAVs) Shahed-136/131 da região de Primorsko-Akhtarsk (Rússia) e do Cabo Chuda (Crimeia), além de quatro aeronaves de defesa aérea S- Modelo 300. A postagem dizia: “Dois mísseis da região de Belgorod (Rússia) em direção a Kharkiv e um da região ocupada de Donetsk”. 11 drones foram destruídos nas regiões de Odessa e Mykolaiv.

03h32 – Drones russos atacam Odessa, ferindo duas pessoas

Drones russos bombardearam duas vezes a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, na noite passada. A afirmação foi do governador regional Oleh Kiper, citado pela mídia local. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.



– Um prédio foi atingido em Odessa durante a noite (Foto do Ministério de Emergências da Ucrânia)

02h58 – O mistério da queda do avião Il76 em Belgorod: aqui está o que sabemos

(Por Marta Serafini) O mistério do Il-76 provavelmente será outra tragédia que permanecerá envolta na névoa da guerra.

(Por Marta Serafini) O mistério do Il-76 provavelmente será outra tragédia que permanecerá envolta na névoa da guerra.

No final da manhã, quando o Ministério da Defesa russo anunciou que às 11 horas locais (9 horas italianas) um avião de transporte militar russo descolou da base de Chkalovsky, a nordeste de Moscovo, com destino a Belgorod – O avião com 65 soldados ucranianos prontos para a troca de prisioneiros de guerra, seis tripulantes e três escoltas a bordo caiu perto de Belgorod.Em território russo, perto da fronteira com a Ucrânia. Já circulam online fotos que mostram um avião caindo no chão. De acordo com o que a agência citou uma testemunha imposto, A queda do avião de Ilyushin ocorreu num campo a cinco ou seis quilómetros da aldeia de Yablonovo, a 45 quilómetros de distância em linha recta da fronteira.. Passam-se alguns minutos e o Ministério das Relações Exteriores do Kremlin confirma que o avião Il-76 foi abatido por dois mísseis ucranianos num "ato terrorista" de "barbárie louca", enquanto o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anuncia que há nenhum sobrevivente a bordo do avião. quadro-negro. Depois, do jornal ucraniano Pravda, que cita fontes oficiais, vem a primeira resposta de Kiev: a bordo daquele avião estavam mísseis S-300, mísseis como os usados ​​no ataque de segunda-feira em Kharkiv contra alvos civis que matou 19 pessoas no total. . Uma admissão inicial, embora tácita, de que Kiev estava envolvida.

01h17 – Ataque russo na região de Kharkiv, ferindo 4

Quatro pessoas ficaram feridas ontem à noite num ataque russo à aldeia ucraniana de Rohan, na região de Kharkiv, no nordeste do país. O anúncio foi feito pelas autoridades locais, citando a mídia de Kiev.

01h13 – Um ataque de drone e um depósito de petróleo em Tuapse pega fogo

Um incêndio deflagrou esta noite num armazém de petróleo na cidade de Tuapse, na região de Krasnodar, no sul da Rússia. O anúncio foi feito pela mídia local, com moradores relatando que viram vários drones sobrevoando a área.

