Alta tensão com a Coreia do Sul

lá Coréia do Norte Teste um novo foguete com Capacidade nuclear: E Bulhoasal-3-31 O nome do novo “míssil de cruzeiro estratégico” que Kim Jong Un devolveu para ameaçar a América, a Coreia do Sul e o Japão.





Kim Jong Un ordena lançamento de novo míssil

O relato do lançamento partiu inicialmente das Forças Armadas sul-coreanas e foi confirmado pouco depois por uma nota publicada pela Agência de Notícias de Pyongyang. Agência Central de Notícias Coreana.

Pyongyang anunciou que o teste do míssil experimental Polhoasal-3-31 não representa qualquer ameaça à segurança dos países vizinhos, mesmo que o novo lançamento ocorra no final de uma série de testes. Provocações Contra os três países que Kim Jong Un considera inimigos do povo norte-coreano.





Kim Jong Un assiste ao lançamento de um míssil.

O governo sul-coreano condenou o incidente através de Ministro da defesa, Shin Won Sik. O que aconteceu é um Ameaça séria Para a Coreia do Sul.”

Segundo o anunciado pelo Estado-Maior do Exército Sul-Coreano, Pyongyang disparou Vários mísseis de cruzeiro Em direção ao Mar Amarelo por volta das 7h (horário local) de quarta-feira, 24 de janeiro.





Os mísseis seguem uma trajetória circular, portanto são Ele caiu no mar Oeste de Pyongyang.

Testes encomendados por Pyongyang continuam

O programa da Coreia do Norte começou incluindo uma série de testes de mísseis de cruzeiro com capacidade nuclear Setembro de 2021.

Nos dias anteriores, Kim Jong Un ordenou às forças armadas, às empresas de armamento e ao sector das armas nucleares que o fizessem. Esteja pronto Em caso “Movimentos hostis sem precedentes” Pelos Estados Unidos. Em meados de janeiro, outro míssil foi lançado no Mar do Japão.





Coreia do Sul aumenta nível de alerta

Seul anunciou sua intenção de iniciar a produção em massa de Drones Da enquete Em altura média. O objetivo é divulgá-los Até 2027 Para melhorar as capacidades de monitoramento. Mas Seul também pretende exportar o produto.

Entretanto, “à luz da grave situação de segurança”, os exercícios das forças especiais sul-coreanas continuam na costa leste do país.

Segundo Robert Carlin, antigo analista da CIA, o ditador norte-coreano Kim Jong Un tem toda a intenção de iniciar uma guerra.