“Escândalo da bolsa Dior” na Coreia do Sul

Há um grande escândalo acontecendo na Coreia do Sul envolvendo Kim Keun-hee, a primeira-dama do país e esposa do presidente conservador Yeon Suk-yeol. O escândalo prende-se com o facto de a primeira-dama Kim ter aceitado como presente uma mala de marca no valor de mais de 2.000 euros e, segundo os seus críticos, é uma prova de que Kim, que também é empresário, é facilmente corruptível e aproveitou-se da sua posição pública para seus assuntos pessoais.

O escândalo gera controvérsia e reação política: em parte porque Kim Kyun é uma figura controversa na Coreia do Sul e já esteve no centro de alguma controvérsia. Em segundo lugar, porque haverá eleições gerais na Coreia em 10 de Abril, o escândalo coloca o partido do Presidente Yoon numa posição difícil.

O “escândalo das bolsas Dior”, como é chamado na Coreia do Sul, é muito simples nos seus factos, mas ocorre num contexto complexo. Tudo começou quando um site de notícias da oposição anunciou Voz de Seul Ela postou um vídeo filmado há mais de um ano, em setembro de 2022, em que a primeira-dama Kim aparece aceitando como presente uma bolsa Dior no valor de três milhões de won, a moeda sul-coreana: o equivalente a pouco mais de 2 mil euros na cotação atual. taxa de câmbio. A lei sul-coreana exige que os funcionários do governo recusem presentes de valor superior a 1 milhão de won, ou cerca de 700 euros.

O vídeo foi filmado com uma câmera escondida, em circunstâncias um tanto estranhas. Para atirar nele em comissão Voz de Seul Choi Jae-yong era um pastor coreano-americano em uma igreja cristã protestante conhecido por seus esforços de reaproximação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Entre outras coisas, o Pastor Choi realizou diversas sessões de oração em Pyongyang, capital da Coreia do Norte.

Choi disse que percebeu que a primeira-dama Kim estava administrando assuntos de Estado de forma privada durante uma reunião na qual a ouviu falar sobre questões políticas ao telefone. Entre em contato com o site da oposição Voz de Seul Para armar algum tipo de armadilha: ele tem um novo encontro com Kim e desta vez aparece com uma bolsa Dior e uma câmera de vídeo no relógio de pulso para gravar.

No vídeoFoi isso que deu início ao escândalo. Choi coloca o pacote contendo a bolsa Dior na mesa entre ele e Kim, e a primeira-dama diz: “Por que você continua comprando essas coisas?” Por favor, não compre coisas tão caras.” Ela nunca é vista levando a sacola consigo, que sempre fica sobre a mesa, porém Arauto da CoreiaEntão, um jornal sul-coreano Certo Que Kim pegou a sacola e que ela foi “manuseada e armazenada como propriedade do governo”.

O vídeo para Voz de Seul Foi publicado há alguns meses, em novembro de 2023, e inicialmente ignorado pela mídia. Mas nas últimas semanas voltou a circular, gerando grandes controvérsias e divisões.

Por um lado, críticos do presidente e de sua esposa apontaram o vídeo como prova de corrupção. Além disso, Kim já esteve no centro de alguns escândalos nos últimos anos: foi acusada de plágio na sua tese de doutoramento (embora a universidade sempre o tenha negado), de inflar as suas qualificações no currículo e de ter mercado. Manipulação para lucrar com certos investimentos no mercado de ações.

Atualmente, de acordo com pesquisas de opinião, 69% dos coreanos acreditam que o presidente Yoon deveria recorrer ao público em geral para explicar o escândalo aos seus eleitores, e 53% acreditam que o comportamento de Kim foi inadequado.

Há poucos dias, Kim Kyung-yeol, líder do partido no poder, disse que o presidente Yoon e a primeira-dama Kim deveriam pedir desculpas e fez comparações históricas: “Por que aconteceu a Revolução Francesa? Estourou após revelações sobre a vida pessoal luxuosa e rebelde de Maria Antonieta. “Penso que este escândalo também tocou o público.” (Nota: a interpretação histórica da Revolução Francesa é certamente simplista.)

Por outro lado, muitos dos apoiantes do presidente apontaram que o vídeo foi filmado em determinadas circunstâncias, com o pastor Choi a conspirar com um meio de comunicação da oposição para incriminar Kim. Nem sequer é certo que Kim tenha realmente cometido irregularidades: os funcionários públicos não podem receber presentes no valor superior a 1 milhão de won, mas apenas se tais presentes estiverem “em conexão com os deveres de um funcionário público”, e não está claro se isso aconteceu em é o caso da bolsa Dior.

