Gantz ameaça Netanyahu: Planeje Gaza até 8 de junho ou deixaremos o governo – Notícias

O governo israelita está a viver um novo choque que ameaça enfraquecer Benjamin Netanyahu, que está a lidar com a malfadada operação militar em Rafah. Depois do ministro da Defesa, Yove Gallant, foi Benny Gantz quem levantou a poeira, quem deu um ultimato ao primeiro-ministro: se um plano de ação geral sobre Gaza não for formalizado até 8 de junho, que inclua o futuro político do plano “nos Estados Unidos Estados.” tendência euro-árabe”, o líder centrista deixará o poder executivo de emergência. A resposta do primeiro-ministro está pronta: “Gantz opta por emitir um ultimato final ao primeiro-ministro em vez de emitir um ultimato ao Hamas”.

A polícia prendeu um suspeito por “provocar distúrbios” durante protestos antigovernamentais em Tel Aviv. Isto foi relatado pelo The Times of Israel. Os manifestantes recusaram-se a dispersar no final da manifestação e a polícia declarou o protesto ilegal e começou a tomar medidas para desobstruir o cruzamento de Azrieli, onde os activistas bloquearam as ruas. Um vídeo postado nas redes sociais mostra policiais usando mangueiras de água para limpar a área.

ANSA ANSA O tiro do israelense de 23 anos no caminhão chocou o mundo – Oriente Médio – Ansa.it Shani Lok, a garota símbolo do massacre do Hamas, na rave (ANSA)

“Tens de escolher. Se não escolheres, deixaremos o governo”, foi a mensagem definitiva de Gantz a Netanyahu, durante uma conferência de imprensa anunciada ao início da tarde. O pedido à liderança é “ver o panorama geral” e desenvolver um plano de seis pontos para aprovação dentro de algumas semanas. As principais reivindicações são: “o retorno dos reféns, a derrubada do Hamas e o desarmamento de Gaza”.

Acima de tudo, escolher “uma direcção com os Estados Unidos, a União Europeia, os árabes e os palestinianos que estabeleça as bases para uma futura alternativa a Gaza que não seja nem o Hamas nem Abu Mazen”. Esta é precisamente a estrutura do sector no período pós-conflito e é a questão que mais causa divisão no poder executivo. Gantz veio atrás do ministro da Defesa, Yoav Galant, que nos últimos dias atacou publicamente o primeiro-ministro pela sua “indecisão” em relação à situação do pós-guerra na Faixa. O líder dos centristas desceu com maior força. Acusar “alguns políticos de se comportarem de forma cobarde e de pensarem apenas em si próprios”: uma referência a Netanyahu, mas talvez também à equipa dirigente da direita ortodoxa, que, tal como o primeiro-ministro, não quer ouvir falar do governo palestiniano em Gaza. Ele acrescentou: “Recentemente, algo deu errado, decisões básicas não foram tomadas e uma pequena minoria está nos levando para o fracasso”.

O terramoto que abalou o governo de guerra israelita ocorreu numa altura em que não havia sinais de trégua com o Hamas. Fontes negociadoras disseram que as negociações sobre a libertação de mais reféns foram interrompidas. Em particular, continuarão a existir divergências muito significativas sobre o prazo para o fim da guerra e sobre o veto de Israel sobre os nomes dos terroristas cuja libertação o Hamas possa exigir. A única notícia é que o corpo de outro refém, Ron Benjamin, morto no dia 7 de outubro, foi recuperado. A operação levada a cabo pelas forças israelitas é a mesma que permitiu ontem a devolução de mais três corpos, incluindo o do jovem germano-israelense Shani Luke, um dos prisioneiros simbólicos do ataque do Hamas. Perante o impasse nas negociações, “para um beco sem saída”, o intenso bombardeamento de Rafah continuou, enquanto as forças terrestres explicaram que “continuaram a realizar operações direcionadas” na região oriental da cidade, na fronteira com o Egito. . Foram encontradas armas e explosivos pertencentes ao Hamas.

vídeo O corpo de outro refém foi devolvido a Israel

No entanto, o hospital do Kuwait relatou uma invasão a um campo de deslocados, resultando em vítimas. Também foram registadas batalhas no norte, em Jabalia e no centro de Gaza. Do outro lado da Faixa, “mais de 70 alvos do Hamas” foram bombardeados em 24 horas, de acordo com os militares israelitas, que assumiram a responsabilidade pela eliminação de dois proeminentes activistas da Jihad Islâmica em ataques separados. Islam Khamaysa foi morto no ataque ocorrido na Cisjordânia. Acredita-se que ele seja responsável por uma série de ataques terroristas na área de Jenin e estava preparado para realizar novas operações “num futuro próximo”. Na frente humanitária, a situação continua a deteriorar-se.

Segundo a UNRWA, o número de palestinos que fogem de Rafah atingiu 800 mil, ou quase metade da população, e a ajuda ainda é insuficiente. Embora os primeiros carregamentos tenham sido feitos a partir do cais temporário montado pelos Estados Unidos, os próprios americanos e ONGs pressionam Israel para abrir as portas terrestres. O trabalho continua em Washington para evitar a escalada do conflito. O Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, viajou para a Arábia Saudita para se encontrar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A próxima parada será Israel amanhã para negociações com Netanyahu. Ao mesmo tempo, a administração Biden também mantém a porta aberta para Teerão. De acordo com a Axios, dois altos funcionários americanos mantiveram conversações indiretas com autoridades iranianas em Amã esta semana. O primeiro desde janeiro.

