Do nosso correspondente

Kiev – “Seja corajoso como a Ucrânia!” É uma palavra. E no sábado à tarde, e todos os sábados, A estação de Kiev tem filas mais longas para o McDonald’s do que para o centro de empregos. Na verdade, não há ninguém no mirante militar e o slogan nos cartazes não é glamoroso. desde ontem, Compromisso com o serviço diminuiu de 27 para 25 anos E até algum tempo atrás não era necessário estabelecer isso por lei: no Muro dos Heróis, em Kiev, há fotos de soldados mortos que eram pouco mais que adolescentes.

O governo espera agora pelo menos 20 mil novos recrutas, além dos 4.500 que foram libertados da prisão e se juntaram às forças armadas. – imitando Putin – com uma promessa de perdão. Mas o recrutamento não é mais uma virtude. Aqueles que estão trancados em suas casas há meses, para não serem perseguidos pelas patrulhas do exército. Que pagou o preço da isenção com uma propina de 10 mil euros. Que fugiram para Praga ou Bratislava. Ontem morreu o 30.º ucraniano que tentou atravessar a nado o rio Tisza, na fronteira com a Roménia e a Hungria: em Bucareste há 11 mil expatriados mais ou menos legais, na Polónia 150 mil, e há uma proposta para não exagerar. renovar os seus passaportes, apenas para forçá-los a regressar.

Isso pode ser feito? Há algum tempo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, descreveu as imagens de recrutas ucranianos a beber café em bares de Varsóvia, enquanto outros estão na linha da frente, como “injustas e injustas”. No entanto, esta questão não diz respeito apenas a Kiev, e convocar a resistência colocaria problemas jurídicos aos países da UE: até o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Pavlo Klimkin, tem algumas dúvidas. As histórias da frente por si só são suficientes para fugir: Os amputados são forçados a permanecer em serviço, os soldados pagam pelas suas balas, pelo menos pela comida, as licenças são rasgadas porque os homens são poucos e as trincheiras são duplicadas com a nova ofensiva russa. Há falta de voluntários. Muitas empresas, especialmente nos setores de serviços e tecnologia da informação, correm o risco de perder 70% da sua força de trabalho Eles alertam que não poderão mais pagar impostos. “Ninguém gosta da lei da nova era”, diz Ihor K., 22 anos. Meu irmão já está na frente e eu irei para lá. Mas entendo muito bem quem não quer saber…” READ A revelação do irmão sobre Simão: “Eu sei exatamente onde ela desapareceu ...”

Em campo não é bom, mas é menos ruim. Pela primeira vez em meses, As forças ucranianas receberam as munições que solicitaram. E as armas da NATO também: Moscovo acusa Kiev de disparar bombas de martelo francesas contra Belgorod, juntamente com mísseis anti-radar HARM americanos, que acabaram de chegar. Contudo, para o Presidente Volodymyr Zelensky, que espera que a frente se expanda dentro de algumas semanas, o tempo é muito curto.“Temos apenas um quarto das defesas aéreas de que precisamos. Para sermos eficazes, precisamos de pelo menos 120-130 aeronaves F16 (que não voarão até julho). O estado de emergência permanece em Kharkiv, onde 10.000 pessoas deslocadas estão acampadas e estão sendo feitas tentativas de resgatar 200 idosos presos por bombardeios em. a cidade fantasma de Vovchansk O cerco de Kharkiv não será fácil, mas os ucranianos rejeitaram a ideia de uma trégua olímpica: “Não confiamos nela”, diz Zelensky. No entanto, Paris 2024 começará em mais de dois meses. e será uma longa maratona. É melhor ter outras ideias. No dia 6 de junho, o presidente Emmanuel Macron gostaria que os russos fossem para FrançaSim, mas para participar nas cerimónias de desembarque na Normandia. A resposta não sabemos.

