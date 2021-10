O Prêmio Nobel de Medicina, a decepção e polêmica de quem esperava o prêmio para os cientistas de RNA

Quando os nomes dos vencedores do Prêmio Nobel de Medicina foram anunciados às 11h30 pela Academia da SuéciaMuitos ficaram desapontados. Há quem preveja que vai vencer Ugur Sahin NS Özlem TurekAnna, os dois cientistas de origem turca, que em Mainz, Alemanha, desenvolveram uma vacina contra o RNA mensageiro Covid com Biontech comercializada pela Pfizer. Os dois pesquisadores, ambos professores universitários, podem parecer estar no centro das atenções. Embora um pouco menos Katalin Kariko, Bioquímico húngaro da mesma empresa, e Drew Wiseman, um bioquímico, imunologista da Universidade da Pensilvânia, considerado os pais do RNA, que só ganhou Prêmio Fundação Revelação “Por ter a tecnologia de RNA projetada que permitiu o rápido desenvolvimento de vacinas eficazes contra a pandemia de Covid-19”. Em vez disso, o reconhecimento de valor foi para David Julius NS Erdem Patabutian. Dois pesquisadores e professores contribuíram com suas pesquisas de forma “revolucionária” para entender o que dizia o geneticista italiano Giuseppe Novelli É chamado de “caminhos da dor”. O que toda a comunidade científica parabeniza.

Depois de anunciar o Prêmio Nobel no Twitter, alguns usuários protestaram – entre as tantas mensagens de parabéns aos dois vencedores mundiais -: “De acordo com os últimos votos do criador Alfred Nobel, o prêmio deve ser concedido a quem mais contribuiu nada, no ano passado, para o bem-estar da humanidade “, tweetou Anders HeitfeldtProfessor Associado de Medicina Aplicada da University of Southern Denmark. “Estamos em uma pandemia global e novas descobertas de mRNA, feitas no ano passado, tornaram possível uma vacina eficaz.. Temos certeza de que a decisão deste ano está de acordo com os últimos desejos de Nobel?Alguém respondeu ao pesquisador escandinavo que ainda havia um Prêmio Nobel de Química a ser concedido e que poderia levar anos até que uma grande descoberta pudesse ser concedida. Outro usuário anônimo escreveu: “Este é um grande Prêmio Nobel, muito merecido, para qualquer ano, exceto este ano. Deveriam ter sido as vacinas de mRNA que realmente salvaram a humanidade de uma forma tangível. Os canais TRP poderiam ter esperado. “

Há quem dê uma explicação técnica: “Ainda podem ganhar o Prêmio de Química ou entregá-los no próximo ano em Fisiologia e Medicina …” Isso porque os nomes poderiam ter sido avaliados no início de janeiro e fevereiro quando o mensageiro das vacinas de Rna foi muito pouco usado. E a polêmica também é um pouco italiana: “É uma grande decepção. Os cientistas que desenvolveram a tecnologia de mRNA deveriam ter vencido. Talvez o Nobel agora esteja obsoleto. Matteo Bassetti, Diretor da Clínica de Doenças Infecciosas do Policlinico di Genova. “Pareceu-me mais do que merecedor de um ‘Prêmio Nobel ligado’ ao tópico Covid, mas a Academia tem seus próprios ritmos e rituais, e os suecos são um tanto frios mesmo em face da pandemia”, disse ele a Adnkronos Salute. Walter RicciardiConselheiro do Ministro da Saúde Roberto Speranza e Professor de Saúde Pública e Aplicada da Universidade Católica de Roma