16 mil euros para quem dá à luz e cria dez filhos ou mais

Uma verdadeira recompensa do Estado para pôr fim ao declínio demográfico. eu oficializei Presidente russo Vladimir Putin: Título mãe heroína Será dado a mães de dez ou mais filhos e oferece uma Um pagamento fixo de 1 milhão de rublos, cerca de 16 mil euros. O anúncio foi feito por um decreto publicado hoje no portal oficial de informações jurídicas, citando a TASS. “O título de Mãe Heroína está determinado, a ser atribuído à mãe de um cidadão da Federação Russa, que deu à luz e criou dez ou mais filhos de cidadãos da Federação Russa”, afirma o documento.

O título da mãe heroína

O título “Mãe Heroína” será incluído na lista dos títulos mais altos da Rússia, juntamente com os títulos “Herói da Rússia” e “Herói do Trabalho”. O título de “Mãe Heroína” não seria concedido automaticamente no nascimento do décimo filho, mas apenas quando o décimo filho completasse um ano de idade, desde que todos os outros nove filhos estivessem vivos naquele momento. A atribuição do título leva em consideração as crianças desaparecidas ou falecidas na defesa da pátria ou de seus interesses, no desempenho de funções civis, oficiais ou militares, bem como na sequência de ataques terroristas e emergências.

Declínio demográfico na Rússia

Putin propôs as inovações contidas no decreto há mais de dois meses, em 1º de junho, por ocasião do Dia das Crianças. O presidente ressaltou que o título de “heroína mãe” era válido nos dias da União Soviética e que “as tradições de uma família numerosa e numerosa” estão se recuperando gradativamente hoje. “Como regra, você pode contar com aqueles que cresceram em uma família grande. Eles não decepcionarão um amigo, colegas ou sua terra natal”, disse Putin.

Em junho, o presidente determinou a situação demográfica de Rússia “Extremamente difícil” e pediu medidas “rigorosas”. Ele pediu que as decisões sejam proporcionais “ao extraordinário desafio demográfico que enfrentamos”. coloque dentro em tempo. Em dezembro do ano passado, o presidente ressaltou que, devido à difícil situação da taxa de natalidade na Rússia, “não há trabalhadores suficientes”.

Nos primeiros seis meses de 2022, em Rússia O número de nascimentos foi 6,3% menor que no mesmo período do ano anterior (menos 42,9 mil), segundo dados da Rosstat. A taxa de declínio no número absoluto de nascimentos desacelerou desde 2019 – então no primeiro semestre do ano o declínio atingiu 8,1%, no primeiro semestre de 2020 o número de nascimentos diminuiu 5,4%, em janeiro-junho de 2021 – em 0,4%. Em junho de 2022, a queda da taxa de natalidade foi particularmente profunda – menos 9,6% em relação a junho do ano anterior.